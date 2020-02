ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਦੇ ਅਖ਼ੀਰਲੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਲੋਕ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰ Posted On February - 26 - 2020 ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ

ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ, 25 ਫਰਵਰੀ

ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਦੀ ਅਖ਼ੀਰਲੀ ਤਰੀਕਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੌਂਸਲ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੌਂਸਲ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਕਾਰਨ ਟੈਕਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਖੱਜਲ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਲਈ ਘੱਟ ਕਾਊਂਟਰ ਲਾਉਣ ਕਾਰਨ ਲੰਬੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਦੀ ਕੱਲ੍ਹ, 26 ਫਰਵਰੀ ਅਖ਼ੀਰਲੀ ਤਰੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੌਂਸਲ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਭੀੜ ਜੁੜਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਕੱਤਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੌਂਸਲ ਵਲੋਂ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਅੱਠ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦਾ ਬਜਟ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਟੈਕਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਲਈ 26 ਫਰਵਰੀ ਅਖ਼ੀਰਲੀ ਤਰੀਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਕੌਂਸਲ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਅਖ਼ੀਰਲੀ ਤਰੀਕਾਂ ਵਿਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਮੇਲਾ ਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਕਾਊਂਟਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਸਣੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬੈਠਣ ਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੌਂਸਲ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਲੰਘੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ ਭਰ ਭੀੜ ਜਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਲਈ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਖੱਜਲ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ।

ਕਾਰਜਸਾਧਕ ਅਫ਼ਸਰ ਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਲਈ ਛੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਊਂਟਰ ਲਾਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਅਖ਼ੀਰਲੀ ਤਰੀਕ 26 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਟੈਕਸ ਭਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੈਕਸ ਲੇਟ ਫੀਸ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

