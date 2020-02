ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਦੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਕੁੜਿੱਕੀ ’ਚ Posted On February - 20 - 2020 ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਂਤ

ਡੱਬਵਾਲੀ, 19 ਫਰਵਰੀ

ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਦੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਨਗਰ ਪਰਿਸ਼ਦ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਉਗਰਾਹੇਗੀ। ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਡਾ. ਵਿਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਐੱਮਪੀ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਰ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਦੇ ਬਕਾਏਦਾਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਦੀ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਕਮ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ ’ਤੇ ਦੋ ਫੁੱਟ ਬ੍ਰਿਜ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅੰਡਰ ਬ੍ਰਿਜ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਬੀ ਐਂਡ ਆਰ, ਨਗਰ ਪਰਿਸ਼ਦ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ’ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਟੀਮ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ ਮੰਦੀ ਹਾਲਤ ਗਲੀਆਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ ਹਰੇਕ ਵਾਰਡ ਨੂੰ ਦਸ-ਦਸ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਗਰਾਂਟ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਮ੍ਰਿਤਕ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਠੇਕਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਘਰ-ਘਰ ਤੋਂ ਕੂੜਾ ਚੁੱਕਣ, ਬਾਂਦਰ ਫੜਨ ਗਲੀਆਂ ਦੀ ਪੁਨਰ ਉਸਾਰੀ ਸਬੰਧੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਆਬਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੁਰੰਤ ਅਮਲ ’ਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਗਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ ਇੱਕ, ਦੋ, ਤਿੰਨ, ਪੰਜ, ਅੱਠ, ਨੌ, ਦਸ ਅਤੇ ਅਠਾਰਾਂ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਅਜੈ ਚੌਧਰੀ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਮਹਿਤਾ, ਨਗਰ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਚੌਧਰੀ, ਕੌਂਸਲਰ ਵਿਨੋਦ ਬਾਂਸਲ, ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਰਵਿੰਦਰ ਬਬਲੂ, ਰਵਿੰਦਰ ਬਿੰਦੂ, ਰਮੇਸ਼ ਬਾਗੜੀ, ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਕੌਂਸਲਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

