ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਅਕਲੀਆ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਜੋਗਾ, 2 ਫਰਵਰੀ

ਪਿੰਡ ਅਕਲੀਆ ਦੇ ਛੱਪੜਾਂ ਵਿਚਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਿਕਾਸੀ ਨਾਲੇ ਦੀਆਂ ਪਾਈਪਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਅਕਲੀਆ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਵਿਚਾਲੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਰੇੜਕਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤਰਫੋਂ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਐਸਡੀਐਮ ਮਾਨਸਾ, ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਜੀਵਨ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਗਲ ਅਤੇ ਬੀਡੀਪੀਓ ਬਲਾਕ ਭੀਖੀ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਅਕਲੀਆ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਨਿਕਾਸੀ ਨਾਲੇ ਦੀਆਂ ਪਾਈਪਾਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠ ਦੀ ਵਿਛਾਉਣ ਵਾਲੇ ਰਜਵਾਹੇ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਬ-ਤਹਿਸੀਲ ਜੋਗਾ ਵਿਚ ਸਰਪੰਚ ਸੁਖਵੀਰ ਕੌਰ ਖ਼ਾਲਸਾ, ਪੰਚ ਜੀਤਾ ਸਿੰਘ, ਪੰਚ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ, ਪੰਚ ਸੁਦਾਗਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਬਿੱਕਰ ਸਿੰਘ ਰੌਣ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅੰਬੀ, ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਾ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਧਿਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਚੱਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਅਕਲੀਆ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਨਿਕਾਸੀ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਈਪਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਮਾਈਨਰ ਵਾਲੇ ਰਜਵਾਹੇ ਹੇਠੋਂ ਵਿਛਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈਪਾਂ ਵਿਛਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਬੀਡੀਪੀਓ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਥਾਣਾ ਜੋਗਾ ਮੁਖੀ ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਆਪਣੀ ਫੋਰਸ ਸਣੇ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣਗੇ। ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰਜਵਾਹੇ ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਕੇ ਪਾਈਪਾਂ ਵਿਛਾਈਆਂ ਗਈਆਂ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਪੰਚ ਸੁਖਵੀਰ ਕੌਰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਅਕਲੀਆ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਛੱਪੜਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਹੀ ਨਿਕਾਸ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਗੰਦਗੀ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੱਲ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਦਾ ਉੱਚਿਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪਖਾਨਿਆਂ ਦਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਗਲੀਆਂ ਵਿਚ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜੀਤਾ ਸਿੰਘ ਪੰਚ, ਸੁਦਾਗਰ ਸਿੰਘ ਪੰਚ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਪੰਚ, ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਪੰਚ, ਗੁਰਮੇਲ ਕੌਰ ਪੰਚ ਤੇ ਕਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਪੰਚ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

