ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪੀਜੀ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ

ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪੀਜੀ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ
February - 26 - 2020

ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਗਰੀਬਦਾਸ, 25 ਫਰਵਰੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਹੋਏ ਪੀਜੀ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਬਕ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਹਾਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵੀ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਆਦਿ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਵਾਂ ਗਾਉਂ ਵਿਚ ਪੀਜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿੱਖਿਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਤਹਿਸੀਲ ਖਰੜ ਦੇ ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਜੈਨ ਨੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਨਵਾਂ ਗਾਉਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਕੌਂਸਲ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਇਲਾਕੇ ਨਵਾਂ ਗਾਉਂ, ਕਾਂਸਲ ਅਤੇ ਕਲੌਨੀਆਂ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪੀਜੀ ਹਾਊਸਾਂ ਸਬੰਧੀ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੀਜੀ ਵਿੱਚ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਅੱਗ ਬੁਝਾਊ ਯੰਤਰ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ, ਰਸੋਈ ਘਰ, ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਬੈੱਡ ਆਦਿ, ਕਿੰਨੇ ਪੀਜੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਬੂਤ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੂਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਸਬੰਧੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਨਵਾਂ ਗਾਉਂ ਦੇ ਕਾਰਜਸਾਧਕ ਅਫ਼ਸਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ਮਗਰੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

