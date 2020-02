‘ਪ੍ਰਭ ਆਸਰਾ’ ਦੇ ਪੰਘੂੜੇ ਨੇ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ‘ਨਵਾਂ ਜਨਮ’ Posted On February - 17 - 2020 ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ

ਕੁਰਾਲੀ, 16 ਫਰਵਰੀ

ਪਿੰਡ ਪਡਿਆਲਾ ਦੇ ਮੰਦਬੁੱਧੀ ਅਤੇ ਲਾਵਾਰਿਸ ਕੇਂਦਰ ‘ਪ੍ਰਭ ਆਸਰਾ’ ਨੇ ਮਾਪਿਆਂ ਵਲੋਂ ਦੁਤਕਾਰੀ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮੇਨ ਗੇਟ ਉਤੇ ਕੌਮੀ ਮਾਰਗ ਉਤੇ ਲਗਾਏ ਪੰਘੂੜੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਂਚ ਉਪਰੰਤ ਸੰਸਥਾ ਵਲੋਂ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮੁਖ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਭਾਈ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਪਡਿਆਲਾ ਤੇ ਬੀਬੀ ਰਾਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਪਡਿਆਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਗੇਟ ’ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਰੋਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਵੇਖਣ ’ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਪੰਘੂੜੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੱਚੀ ਦੀ ਉਮਰ ਕਰੀਬ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਬੱਚੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਖਰੜ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਬੱਚੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਟੈਸਟ ਵੀ ਕੀਤੇ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਹੋਣ ’ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾ ਵਿਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸੰਸਥਾ ਵਲੋਂ ਸਥਾਨਕ ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚਾਈਲਡ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

