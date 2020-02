ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਛੱਡੇ ਤਿੰਨ ਮੁਲਜ਼ਮ ਐੱਸਟੀਐੱਫ਼ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ

ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਛੱਡੇ ਤਿੰਨ ਮੁਲਜ਼ਮ ਐੱਸਟੀਐੱਫ਼ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ Posted On February - 26 - 2020 ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨਿਊਜ਼ ਸਰਵਿਸ

ਲੁਧਿਆਣਾ, 25 ਫਰਵਰੀ

ਥਾਣਾ ਡਵੀਜ਼ਨ ਨੰ. 2 ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਐੱਸਐੱਚਓ ਐੱਸਆਈ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਛੱਡੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਐੱਸਟੀਐੱਫ਼ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਿੰਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਉਥੇ ਸਨ, ਜਿੱਥੈ ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਸਾਬਕਾ ਐੱਸਐੱਚਓ ਕੋਲ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਡਰਾਈਵਰ ਅਜੈ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ 10. 35 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਤੇ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ 6 ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲਏ ਸਨ। ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ’ਤੇ ਐੱਸਟੀਐੱਫ਼ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਐੱਸਆਈ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਤਿੰਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪੁਲੀਸ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਿੰਨਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਪਿੰਡ ਜੱਸੋਵਾਲ ਦੇ ਸਤਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਦਾਖਾ ਦੇ ਪੱਤੀ ਜਲਾਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਗਗਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਗਗਨਾ (24) ਤੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪੀਤਾ (33) ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਤਿੰਨਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿਛ ਕਰਨ ’ਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਐਸਟੀਐਫ਼ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਇੰਚਾਰਜ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 16 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਹੋਏ ਹੈਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਬਲਵੀਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੁੱਛਗਿਛ ਦੌਰਾਨ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਪੰਜ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਥਾਣਾ ਡਵੀਜ਼ਨ ਨੰ.2 ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

