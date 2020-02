ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਬੈਗ ਉਡਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨੌਕਰ ਕਾਬੂ Posted On February - 7 - 2020 ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨਿਊਜ਼ ਸਰਵਿਸ

ਲੁਧਿਆਣਾ, 6 ਫਰਵਰੀ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਮੋਚਪੁਰਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਬੈਗ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੌਕਰ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਗਰਾ ਵਾਸੀ ਤਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਉਰਫ਼ ਤੰਨੂ ਬੰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਕੋਤਵਾਲੀ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੀ ਤੇ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦੀ ਫਿਰਾਕ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਕੇ ਬੈਗ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ’ਚੋਂ 3 ਲੱਖ 90 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਨਗਦੀ, 38 ਬੋਰ ਦੀ ਪਿਸਤੌਲ, 7 ਕਾਰਤੂਸ, ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ, ਅਨਿਲ ਕਪੂਰ ਦੇ ਸਾਢੇ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਚੈੱਕ ਜੋ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਸਨ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀਮਤੀ ਸਾਮਾਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪੁਲੀਸ ਰਿਮਾਂਡ ’ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਛਗਿਛ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਏਡੀਸੀਪੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿਕੰਦ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮਿਲਣੀ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਨਿਲ ਕਪੂਰ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ’ਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਡਾ ਸ਼ਾਲ ਦਾ ਵਪਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਅਕਸਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਚ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨੌਕਰ ਤਰੁਣ ਨਾਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਮੋਚਪੁਰਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਆਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਗ ’ਚ ਕੈਸ਼, ਪਿਸਤੌਲ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀਮਤੀ ਸਾਮਾਨ ਸੀ। ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਦੋਵੇਂ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਅਨਿਲ ਕਪੂਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬੈਗ ਤਰੁਣ ਨੂੰ ਫੜਾਇਆ ਤੇ ਖੁਦ ਬਾਥਰੂਮ ਚਲੇ ਗਏ। ਪਿੱਛੋ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬੈਗ ਲੈ ਕੇ ਖਿਸਕ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਤਰੁਣ ਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਉਹ ਪਾਰਕਿੰਗ ’ਚ ਲੱਗੀ ਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਗਿਆ। ਉਥੇਂ ਵੀ ਤਰੁਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਉਸਦਾ ਫੋਨ ਬੰਦ ਸੀ।

ਏਡੀਸੀਪੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿਕੰਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਬਈ ਰਹਿ ਕੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਦੁਬਈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਬੜੌਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਜੀਐੱਸ ਟੂਰ ਐਂਡ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ 16 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਵੀ ਦੇਖ ਰੱਖੇ ਸਨ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਦੁਬਈ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਦਾ ਦੁਬਈ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਦੁਬਈ ਜਾਣ ਦੀ ਫਿਰਾਕ ’ਚ ਸੀ, ਪਰ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਕਰੀਬ ਚਾਰ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਸਨ। ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਪੂਰੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਦੁਬਈ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੋ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਦੁਬਈ ਜਾਣ ਦੀ ਫਿਰਾਕ ’ਚ ਹੈ।

ਲੁਧਿਆਣਾ Comments Off on ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਬੈਗ ਉਡਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨੌਕਰ ਕਾਬੂ

Both comments and pings are currently closed.