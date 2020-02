ਪੈਂਚ ਵਰਕ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਪਰ ਦਿਖਿਆ ਨਹੀਂ Posted On February - 24 - 2020 ਜਗਤਾਰ ਸਮਾਲਸਰ

ਏਲਨਾਬਾਦ, 23 ਫਰਵਰੀ ਪੀਡਬਲਊਡੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕਰੀਬ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਤਲਵਾੜਾ ਚੌਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੀਵਨ ਨਗਰ ਤੱਕ ਦੀ ਸੜਕ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪੈਂਚ ਵਰਕ ਕੇਵਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਚੂਨਾ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦਸ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਸੜਕ ’ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਪੈਂਚ ਵਰਕ ਸਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਸੜਕ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਇਸ ਕੰਮ ਤਹਿਤ ਸੜਕ ਵਿੱਚ ਭਰੇ ਗਏ ਖੱਡੇ ਕੇਵਲ 10 ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਸੜਕ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪੈਂਚ ਵਰਕ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਸਰਵ ਭਾਰਤ ਨੌਜਵਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇੱਕਠੇ ਹੋ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੜਕ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤੇ ਖੱਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮਟੀਰੀਅਲ ਪਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਖੱਡੇ ਭਰੇ ਗਏ ਸਨ ਉੱਥੇ ਕੇਵਲ 10 ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਖੱਡੇ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੜਕ ਦਾ ਪੈਂਚ ਵਰਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਸੀ ਪਰ ਲੇਬਰ ਵਲੋਂ ਜਵਾਬ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ 5 ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਖੱਡਾ ਨਹੀਂ ਭਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਸੜਕ ਦੇ ਹੋਏ ਪੈਂਚ ਵਰਕ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸੜਕ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।

ਮੁਰੰਮਤ ਜਲਦੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ: ਐੱਸਡੀਓ

ਪੀਡਬਲਊਡੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਐੱਸਡੀਓ ਵੇਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ’ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੂਰੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਪੈਂਚ ਵਰਕ ਦਾ ਠੇਕਾ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਸੜਕ ਦੁਬਾਰਾ ਟੁੱਟਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੇ ਖਰਚ ’ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਏਗੀ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਇਹ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਕਰੀਬ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਸੜਕ ਵਿਚਲੇ ਇਹ ਖੱਡੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਭਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸੜਕ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

