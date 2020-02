ਪੁਲੀ ਦੀ ਉਸਾਰੀ: ਚਲਾਕੀ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਸਵਾਲ Posted On February - 12 - 2020 ਸੰਜੀਵ ਤੇਜਪਾਲ

ਮੋਰਿੰਡਾ, 11 ਫਰਵਰੀ

ਪਿੰਡ ਚਲਾਕੀ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਲਈ ਬਣ ਰਹੀ ਪੁਲੀ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਉਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਮਿਲਕ ਪਲਾਂਟ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਲਾਕੀ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਪੰਚ ਜਗਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਸਤਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੰਬਰਦਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਲਈ ਪੁਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕੁੱਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਚਲਾਕੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪੁਲੀ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਕਾਫੀ ਮਾੜੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਇਸਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਟਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇਸ ਪੁਲੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹੇਠ ਪਾਣੀ ਭਰ ਗਿਆ। ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗਟਕਾ, ਰੇਤਾ, ਬਜਰੀ, ਸੀਮਿੰਟ ਖੜ੍ਹੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਉਸਾਰੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਟੋਭੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਐੱਸਡੀਓ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ। ਜੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ-ਵਿੱਚ ਪੁਲੀ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ’ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਵਾਏਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਈਟ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਟੋਭਾ ਹੈ। ਪੁਟਾਈ ਵੇਲੇ ਇਸ ਥਾਂ ’ਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੁਲੀ ਵੀ ਨਿਕਲ ਆਈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।

