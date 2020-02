ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਲੜਕੇ ’ਤੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼

ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਲੜਕੇ ’ਤੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ Posted On February - 24 - 2020 ਖੇਡ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ

ਬਠਿੰਡਾ, 23 ਫਰਵਰੀ

ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਹਾਜੀ ਰਤਨ ਚੌਕ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਟਰੈਫਿਕ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਾਲ ਉਲਝੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। 21 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਥਾਣਾ ਕੋਤਵਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕਰਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਡਿਊਟੀ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਦਲਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਨਾਲ ਹੱਥੋ-ਪਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸ ਦੀ ਵਰਦੀ ਪਾੜ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਮਗਰੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਕਰਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਲਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਲੜਕੇ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਮਗਰੋਂ ਉਸ ਦੇ ਲੜਕੇ ਅਤੇ ਮਾਂ ਦੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਪਰ ਪੁਲੀਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਕਲੋਨੀ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਕਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਉਹ ਡੀਜੀਪੀ ਦਫ਼ਤਰ ਮੂਹਰੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਨਕਾਰੇ

ਜ਼ੇਰੇ ਇਲਾਜ ਟਰੈਫਿਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਲਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਜੋ ਹੁਣ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਹਨ ਉਹ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹਨ। ਵਰਧਮਾਨ ਚੌਕੀ ਇੰਚਾਰਜ ਗਣੇਸ਼ਵਰ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ।



