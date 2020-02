ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਦੋ ਦਰਜਨ ਸਕੂਲੀ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਕੱਟੇ Posted On February - 18 - 2020 ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ

ਪਾਤੜਾਂ, 17 ਫਰਵਰੀ

ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲੀ ਵੈਨ ਨਾਲ ਹੋਏ ਹਾਦਸੇ ਮਗਰੋਂ ਜਾਗੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਸੇਫ ਸਕੂਲ ਵਾਹਨ ਪਾਲਿਸੀ ਤਹਿਤ ਸਿਵਲ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲੀ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਅਚਨਚੇਤੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਕੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਕੂਲ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਕੱਟੇ ਗਏ। ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਪਾਤੜਾਂ ਡਾ. ਪਾਲਿਕਾ ਅਰੋੜਾ ਤੇ ਡੀਐੱਸਪੀ ਪਾਤੜਾਂ ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਚੌਕ ਸੰਗਰੂਰ ਰੋਡ ਕੈਂਚੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੌਕ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਚੌਕ ’ਚ ਨਾਕੇਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਦੋ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਕੂਲੀ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਕੱਟੇ ਗਏ ਤੇ ਕੁਝ ਸਕੂਲੀ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਥਾਣੇ ’ਚ ਵੀ ਡੱਕ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ ਦੋ ਜਗ੍ਹਾ ਕੀਤੀ ਨਾਕੇਬੰਦੀ ਦੀ ਭਿਣਕ ਪੈਂਦਿਆਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਰਸਤੇ ਬਦਲ ਬਦਲ ਕੇ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਭਜਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ।

ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਪਾਤੜਾਂ ਡਾ. ਪਾਲਿਕਾ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੇਫ਼ ਸਕੂਲ ਵਾਹਨ ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਕੱਟੇ ਗਏ ਹਨ।

ਪਟਿਆਲਾ-ਸੰਗਰੂਰ

