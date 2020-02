ਪੁਲੀਸ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ 125 ਟੀਮਾਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ Posted On February - 18 - 2020 ਗਗਨਦੀਪ ਅਰੋੜਾ

ਲੁਧਿਆਣਾ, 17 ਫਰਵਰੀ

ਲੌਂਗੋਵਾਲ ’ਚ ਹੋਏ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲੀਸ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਸਕੂਲੀ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਲਈ 125 ਟੀਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਉਤਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਤੇ ਇਹ ਟੀਮਾਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਸਕੂਲੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਨਾਕੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਸਕੂਲੀ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਐਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਪੁਲੀਸ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਅਮਲਾ ਤਾਇਨਾਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੁਟੇਰੇ ਆਈਆਈਐੱਫ਼ਐੱਲ ਗੋਲਡ ਲੋਨ ਕੰਪਨੀ ’ਚੋਂ ਦਿਨ‘ਦਿਹਾੜੇ 30 ਕਿੱਲੋ ਸੋਨਾ ਲੁੱਟ ਕੇ ਫ਼ਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਲੁਟੇਰੇ 20 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਲੁੱਟ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੇ ਐਨੀ ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਤਿੰਨ ਲੁੇਟੇਰੇ ਗੱਡੀ ’ਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਚੌਥੇ ਲੁਟੇਰੇ ਨੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਗੇਟ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀਆਈਏ-3 ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਖੜ੍ਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਹ ਘਟਨਾ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕੇ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਵੀ ਹਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਸੀ ਕਿ ਕਾਰ ਕਿੱਥੇ ਰੋਕਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਬਾਹਰ ਲੱਗੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ’ਚ ਕੈਦ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ। ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੇ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਰ ਕੁਝ ਦੂਰੀ ’ਤੇ ਰੋਕੀ ਤੇ ਦੋ ਲੁਟੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਤੇ ਦੋ ਲੁਟੇਰੇ ਫੁਟਪਾਥ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਫ਼ਤਰ ’ਚ ਵੜਦੇ ਹੀ ਹਥਿਆਰ ਕੱਢ ਲਏ ਅਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਤੇ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਧਮਕਾ ਕੇ ਬੰਦ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ। ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਲੁਟੇਰੇ ਨੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਤੋੜੇ ਤੇ ਡੀਵੀਆਰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੈਬਿਨ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਫ਼ਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਛੁਡਵਾ ਕੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤੇ ਤੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ। ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਪਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਸੋਨੇ ’ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਗਹਿਣੇ ਛੁਡਵਾਉਣ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਬੈਂਕ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸੇਫ਼ ’ਚ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੋਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਾ ਤਾਂ ਦਿਨ ’ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰਾਤ ’ਚ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਚਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮੋਢੇ ’ਤੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਧੰਦਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਝ ਪੈਸੇ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਅੱਜ ਲੁਟੇਰੇ ਚੁੱਕ ਗਏ। ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਖੁਫ਼ੀਆ ਤੰਤਰ ਫੇਲ੍ਹ

15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਘੁਮਾਰ ਮੰਡੀ ’ਚ ਵੀ.ਕੇ. ਜਿਊਲਰਜ਼ ਨਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ’ਚ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਰੇਕੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਫਾਇਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀ ’ਚ ਜਿਵੇਂ ਲੁੱਟ ਹੋਈ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੇ ਰੇਕੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਦੋਵੇਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੇ ਰੇਕੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੁੱਟ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੁਫ਼ੀਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਭਿਣਕ ਤੱਕ ਨਹੀੰਂ ਲੱਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਖੁਫ਼ੀਆ ਤੰਤਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ੍ਹ ਸਾਬਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਲੁਧਿਆਣਾ Comments Off on ਪੁਲੀਸ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ 125 ਟੀਮਾਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ

Both comments and pings are currently closed.