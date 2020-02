ਪੀਸਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ: ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੇ ਧੋਤਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਦੌਰਾ

ਪੀਸਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ: ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੇ ਧੋਤਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਦੌਰਾ Posted On February - 27 - 2020 ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨਿਊਜ਼ ਸਰਵਿਸ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 26 ਫਰਵਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੇ ਧੋਤਰੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ‘ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫਾਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਅਸੈਸਮੈਂਟ’ (ਪੀਸਾ) ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਬਾਰੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਭਾਰਤ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲੋਂ 20 ਗੁਣਾਂ ਸੁਧਾਰ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਤੋਂ ਪੀਸਾ ਬਾਰੇ ਫੀਡਬੈਕ ਵੀ ਲਈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੀਸਾ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਵੀਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਲਏ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੀਸਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਸਾਲ 2021 ਵਿਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਸਿਰਫ ਇਕ ਵਾਰ ਸਾਲ 2009 ਵਿਚੋਂ ਭਾਗ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਚ 74 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ 72ਵਾਂ ਸਥਾਨ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਚ ਭਾਗ ਲੈਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਵਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲਈ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਸਾਲ 2021 ਵਿਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਇਥੋਂ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਤੋਂ ਲਈ ਫੀਡਬੈਕ ਦਾ ਬਕਾਇਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟੀਮ ਨੇ ਮੋਹਰੀ ਅਧਿਆਪਕ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਚਰਚਾ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵੀ ਕਰਵਾਈ। ਵਿਭਾਗ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਮਾਹਰਾਂ ਵਲੋਂ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਫਰਵਰੀ 2004 ਤੋਂ 31 ਜਨਵਰੀ 2006 ਤਕ ਜਨਮੇ ਬੱਚੇ ਲੈਣਗੇ ਭਾਗ

ਇਸ ਟੈਸਟ ਰਾਹੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਮਾਨਸਿਕ ਪੱਧਰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਾਚਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਲਈ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਸਿਰਫ 15 ਸਾਲ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ 16 ਸਾਲ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਸਕਣਗੇ। ਯੂਟੀ ਵਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਚ ਰੋਟ ਲਰਨਿੰਗ ਦੀ ਥਾਂ ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿਚ ਨਿਖਾਰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਗਣਿਤ, ਵਿਗਿਆਨ ਤੇ ਲਰਨਿੰਗ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਵੇਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ

ਪੀਸਾ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਚ ਗਣਿਤ, ਵਿਗਿਆਨ ਤੇ ਲਰਨਿੰਗ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ, ਨਿੱਜੀ, ਨਵੋਦਿਆ ਵਿਦਿਆਲਿਆ, ਸੈਂਟਰਲ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ 5250 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਜਾਂਚੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰੁਬਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਰੱਟੇ ਦੀ ਥਾਂ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

