ਪੀਯੂ: ਆਵਾਜਾਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਬਾਰੇ ਮੀਟਿੰਗ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 4 ਫ਼ਰਵਰੀ

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਂਪਸ ਵਿਚ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਵਧ ਰਹੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਸਬੰਧੀ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਡੀਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਭਲਾਈ ਪ੍ਰੋ. ਇਮੈਨੁਅਲ ਨਾਹਰ, ਪ੍ਰੋ. ਨਵਦੀਪ ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਚੀਫ਼ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਅਫ਼ਸਰ ਪ੍ਰੋ. ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੌਲ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੈਂਪਸ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਾਹਰੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੈਂਪਸ ਵਿਚ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਆਉਣ ਜਾਣ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਨਾ ਜਾਏ, ਪਰ ਕੈਂਪਸ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫ਼ਾਟਕ ਲਗਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਟਿੱਕਰ ਲੱਗੇ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਆਉਣ ’ਤੇ ਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹਣ। ਬਿਨਾਂ ਸਟਿੱਕਰ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ ਆਉਣ ’ਤੇ ਉਹ ਫਾਟਕ ਨਾ ਖੁੱਲ੍ਹਣ। ਇਹ ਫਾਟਕ 2 ਨੰਬਰ ਗੇਟ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਯੂਸੋਲ ’ਤੇ ਟੀ-ਪੁਆਇੰਟ ’ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਅਕਾਦਮਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਕਾਦਮਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਉਹੀ ਲੋਕ ਜਾ ਸਕਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਂਪਸ ਨੂੰ ਨੋ-ਵਹੀਕਲ ਜ਼ੋਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਇਹ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਕਿ ਇਕ ਗੇਟ ਤੋਂ ਹੀ ਦਾਖਲਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਕ ਗੇਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਵੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਾਹਰੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਂਪਸ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੈਂਪਸ ਵਿਚ ਇਕ ਇਕ ਸੜਕ ਨੂੰ ਨੋ-ਵ੍ਹੀਕਲ ਜ਼ੌਨ ਬਣਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਐੱਨਐੱਸਯੂਆਈ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਐਕਸੀਅਨ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਂਪਸ ਵਿਚ ਟਰੈਫ਼ਿਕ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੈਂਪਸ ਵਿਚ ਬਾਹਰੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਾਹਨਾਂ ’ਤੇ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਸਟਿੱਕਰ ਲਗਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

