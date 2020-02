ਪੀਟੀਯੂ ਦੀ ਮੈਰਿਟ ’ਚ ਆਏ ਸੀਜੀਸੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ Posted On February - 24 - 2020 ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ

ਖਰੜ, 23 ਫਰਵਰੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਗਰੁੱਪ ਆਫ਼ ਕਾਲਜਿਜ਼ ਦੇ ਝੰਜੇੜੀ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਟੈਕਨੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਮੈਰਿਟ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਪਹਿਲੀਆਂ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਰਹਿਣ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਏ ਸੀ ਜੀ ਸੀ ਝੰਜੇੜੀ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪਹਿਲੇ ਸਮੈਸਟਰ ਤੋਂ ਹੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮੈਰਿਟ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀਆਂ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ 14 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਦ ਕਿ 176 ਹੋਰ ਦੂਜੀ ਤੋਂ ਦਸਵੀਂ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੰਜੇੜੀ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2018 ਦੀਆਂ ਮੈਰਿਟ ਲਿਸਟਾਂ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2019 ਦੀਆਂ ਆਈ ਕੇ ਜੀ ਪੀ ਟੀ ਯੂ, ਜਲੰਧਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 190 ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੀ ਟੀ ਯੂ ਮੈਰਿਟ ਲਿਸਟ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿਚ ਹਰੇਕ ਕਲਾਸ ਵਿਚ ਪਹਿਲੇ ਦਸ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਰਿਟ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੈਰਿਟ ਵਿਚ ਟਾਪਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਝੰਜੇੜੀ ਕੈਂਪਸ ਦੇ 14 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੋਹਾਂ ਸਮੈਸਟਰਾਂ ਵਿਚ ਟਾਪਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਈ ਕੇ ਗੁਜਰਾਲ ਪੀ ਟੀ ਯੂ ਵਿਚ ਪਹਿਲੇ 14 ਟਾਪਰ ਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ (ਬੀ.ਐਸ.ਸੀ ਐਫ.ਟੀ), ਸ਼ੁਭਮ (ਬੀ.ਐਸ.ਸੀ ਐਫ.ਟੀ), ਯੋਗ ਪ੍ਰਤਾਪ (ਬੀ.ਟੈੱਕ ਐਮ.ਈ.), ਆਕਾਕਸ਼ਾ ਇਲਿਆਸ (ਬੀ.ਟੈੱਕ ਸਿਵਲ), ਸ਼ਿਵਮ (ਬੀ.ਐੱਸ.ਸੀ. ਐਗਰੋ), ਤ੍ਰਿਪਤ ਸਿੰਘ (ਬੀ.ਐੱਸ.ਸੀ.ਐਫ.ਟੀ), ਵਿਸ਼ਾਲੀ ਸ਼ਰਮਾ (ਬੀ ਐੱਸ ਸੀ ਐਫ ਟੀ), ਫਰਕੰਦਾ (ਬੀ. ਐਸ.ਸੀ ਐਗਰੀ), ਲਵਲੀਨ ਕੌਰ (ਬੀ. ਐਸ.ਸੀ ਐਗਰੀ), ਨੇਹਾ ਸ਼ਰਮਾ (ਬੀ.ਐੱਸ.ਸੀ. ਐਗਰੀ), ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਕੌਰ (ਬੀ.ਐੱਸ.ਸੀ. ਐਗਰੀ), ਰੀਆ ਰਾਣਾ (ਬੀ.ਐੱਸ.ਸੀ. ਐਗਰੀ) ਅਤੇ ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ (ਬੀ.ਐੱਸ.ਸੀ. ਐਗਰੀ) ਹਨ।

ਸੀ ਜੀ ਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਛਪਾਲ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਰਿਟ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈਪਟਾਪ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਦ ਕਿ ਮੈਰਿਟ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜ-ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੀ ਜੀ ਸੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਰਨਲ ਡਾ. ਜੀ ਡੀ ਬਾਂਸਲ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਡੀ ਬਹੁਤਾਤ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ 90% ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨੰਬਰ ਆਏ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹਨ।ਇਸ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਡੂ ਵੀ ਵੰਡੇ।

