ਪੀਜੀਆਈ ਵਿਚ ‘ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਗੇਮਜ਼-2020’

26 ਫਰਵਰੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 26 ਫਰਵਰੀ ਪੀਜੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਸਪੋਰਟਸ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਚ ‘ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਗੇਮਜ਼ 2020’ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਦਾਨੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਧਾਰਨ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਅੰਗਦਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੀਜੀਆਈ ਦੇ ਰੀਨਲ ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਸਰਜਰੀ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਰੀਜ਼ਨਲ ਔਰਗਨ ਐਂਡ ਟਿਸ਼ੂ ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ (ਰੋਟੋ) ਨੌਰਥ ਪੀਜੀਆਈ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਔਰਗਨ ਐਂਡ ਟਿਸ਼ੂ ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾ. ਵਸੰਥੀ ਰਮੇਸ਼ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਵਾਈ।

ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਖੇਡਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਡਾਂ ਵਿਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ, ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਤਾਕਤ ਪ੍ਰਤੀ ਜੋਸ਼ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਕਈ ਦਾਨੀ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰੇਗਾ।

ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਿਨੋਦ ਪੌਲ, ਪੀਜੀਆਈ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪਦਮਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰੋ. ਜਗਤ ਰਾਮ, ਡੀਨ ਅਕਾਦਮਿਕਸ ਪ੍ਰੋ. ਅਰਵਿੰਦ ਰਾਜਵੰਸ਼ੀ, ਪਦਮਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰੋ. ਮੁਕਟ ਮਿੰਜ਼, ਪ੍ਰੋ. ਏ.ਕੇ. ਗੁਪਤਾ, ਪ੍ਰੋ. ਰੰਜਨਾ ਮਿੰਜ਼, ਰੋਟੋ ਦੇ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਪ੍ਰੋ. ਵਿਪਿਨ ਕੌਸ਼ਲ, ਪੀ.ਜੀ.ਆਈ. ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋ. ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਲਿੰਕ ਰਾਹੀਂ ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਗੇਮਜ਼-2020 ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਬਾਰੇ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਜੀਵਨ ਦੇ ਤੋਹਫ਼ੇ’ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਤੋਹਫ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਖੇਡਾਂ ਉਸ ਜੀਵਨ ਦੇ ਤੋਹਫ਼ੇ ਦਾ ਹੀ ਜਸ਼ਨ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਡਾਂ ਵਿਚ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰਿਕਟ, ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਮੈਚ, ਜੋਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦੌੜਾਂ, ਕੈਰਮ ਬੋਰਡ ਮੈਚ, ਰੰਗੋਲੀ ਅਤੇ ਪੋਸਟਰ ਮੇਕਿੰਗ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿਚ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡਾਂਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਕਿਡਨੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਹਿਲ ਦਾਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਨਮੋਹਕ ਅਵਾਜ਼ ਨਾਲ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਆਏ ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਫਿਯਾਜ਼ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵਧੀਆ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਜੋਸ਼ ਭਰਿਆ। ਈਸ਼ਾ ਕਸ਼ਯਪ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਜਦਕਿ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਅੰਗਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾਨੀਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ।

ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਜੱਬਲਪੁਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਕਿਡਨੀ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾ ਦਿਗਵਿਜੇ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਬਾਡੀ ਬਿਲਡਰ ਵੀ ਹੈ, ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾਦਾਇਕ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਚ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸਰੀਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਰੋਟੋ ਵੱਲੋਂ ਅੰਗਦਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਲਗਾਏ ਗਏ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਕੈਂਪ ਵਿਚ 39 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਅੰਗਦਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਿਆ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਐਕਟਰ ਯੋਗੇਸ਼ ਛਾਬੜਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਪਤਵੰਤਿਆਂ ਨੇ ਜੇਤੂਆਂ ਨੂੰ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਡਲ ਵੰਡੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਏਡੀਜੀਪੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਪੰਜਾਬ ਵਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਪ੍ਰੋ. ਕਾਜਲ ਜੈਨ, ਪ੍ਰੋ. ਰਾਜੇਸ਼ ਛਾਬੜਾ, ਨਵਦੀਪ ਬਾਂਸਲ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

