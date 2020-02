ਪੀਐੱਸਈਬੀ ਐਂਪਲਾਈਜ਼ ਜੁਆਇੰਟ ਫੋਰਮ ਵੱਲੋਂ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਪੀਐੱਸਈਬੀ ਐਂਪਲਾਈਜ਼ ਜੁਆਇੰਟ ਫੋਰਮ ਵੱਲੋਂ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਐਲਾਨ Posted On February - 19 - 2020 ਖੇਤਰੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ

ਪਟਿਆਲਾ, 18 ਫਰਵਰੀ

ਪੀਐੱਸਈਬੀ ਐਂਪਲਾਈਜ਼ ਜੁਆਇੰਟ ਫੋਰਮ ਸਰਕਲ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਅਣਖੀ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਪੁਰਾ ਅਤੇ ਰਾਮ ਚੰਦ ਧਾਮੋਮਾਜਰਾ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰਕਾਮ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੀ ਜੁਆਇੰਟ ਫੋਰਮ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵਿਰੁੱਧ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵੇ ਕਰਨਗੇ ਤੇ 19 ਮਾਰਚ ਦੀ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਅ ਬੈਂਡ ਦਸੰਬਰ 2011 ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, 23 ਸਾਲਾਂ ਤਰੱਕੀ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਰਿਟਾਇਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਕੱਚੇ ਕਾਮੇ ਪੱਕੇ ਕਰਨਾ, ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਤੇ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਲ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਖਤਮ ਕਰ ਕੇ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣਾ, ਨਵੇਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਰਿਆਇਤ ਦੇਣ ਬਾਰੇ, ਡੀਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਰਿਲੀਜ਼, ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਕੇ ਜਨਵਰੀ 2006 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

