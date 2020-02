ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਖੂਹ ’ਚ ਡਿਗੀ ਗਾਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀ Posted On February - 3 - 2020 ਡੀਪੀਐੱਸ ਬੱਤਰਾ

ਸਮਰਾਲਾ, 2 ਫਰਵਰੀ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਮੱਲਮਾਜਰਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਲਿਓਂ ਪੈਸ ਖਰਚ ਕੇ ਜੇ.ਬੀ.ਸੀ ਮਸ਼ੀਨ ਰਾਹੀਂ ਖੂਹ ‘ਚ ਡਿੱਗੀ ਗਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਨਾਲ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਬਾਹਰ ਕਢਵਾਇਆ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਪਿੰਡ ਮੱਲਮਾਜਰਾ ਵਿਖੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਇਸ ਗਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੱਟੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਲੱਖੋਵਾਲ ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਆਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਊਣਾ ਦੁੱਭਰ ਕੀਤਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਵਿਭਾਗ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਤਰਕੀਬ ਇਸ ਗਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਲਿਓਂ ਪੈਸ ਖਰਚ ਕੇ ਜੇ.ਬੀ.ਸੀ ਮਸ਼ੀਨ ਮੰਗਵਾਈ ਜਿਸਦੀ ਸਹਾਇਤ ਨਾਲ ਗਾਂ ਨੂੰ ਖੂਹ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਗਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਵੈਟਰਨਰੀ ਡਾਕਟਰ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਗਾਂ ਦੇ ਸੱਟਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਗਾਂ ਦਾ ਬਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ।

ਲੁਧਿਆਣਾ Comments Off on ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਖੂਹ ’ਚ ਡਿਗੀ ਗਾਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀ

Both comments and pings are currently closed.