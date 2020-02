ਪਿੰਡ ਲੋਹਸਿੰਬਲੀ ਵਿੱਚ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਸ਼ੁਰੂ

ਪਿੰਡ ਲੋਹਸਿੰਬਲੀ ਵਿੱਚ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਸ਼ੁਰੂ Posted On February - 19 - 2020 ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ

ਘਨੌਰ, 18 ਫਰਵਰੀ

ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਪਿੰਡ ਲੋਹਸਿੰਬਲੀ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀ ਹਰਬੰਤ ਕੌਰ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ 13ਵਾਂ ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਆਰੰਭ ਹੋ ਗਿਆ। ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖੇਡ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਤਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਓਪਨ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਦਰਜਨ ਟੀਮਾਂ ਭਾਗ ਲੈਣਗੀਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਦੌਰਾਨ ਵਾਲੀਬਾਲ, ਰੱਸਾਕਸ਼ੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੀ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਜੇਤੂ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ 19 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਘਨੌਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਮਦਨ ਲਾਲ ਜਲਾਲਪੁਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਚੌਧਰੀ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਅੰਬਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਇਨਾਮ ਤਕਸੀਮ ਕਰਨਗੇ।

ਪਟਿਆਲਾ-ਸੰਗਰੂਰ Comments Off on ਪਿੰਡ ਲੋਹਸਿੰਬਲੀ ਵਿੱਚ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਸ਼ੁਰੂ

