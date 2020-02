ਪਿੰਡ ਬਾਦਸ਼ਾਹਪੁਰ ਵਿਚ ਦਲਿਤ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟ ਦੇ ਨੌਂ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਸੁਖਾਂਤਕ ਅੰਤ

ਪਿੰਡ ਬਾਦਸ਼ਾਹਪੁਰ ਵਿਚ ਦਲਿਤ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟ ਦੇ ਨੌਂ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਸੁਖਾਂਤਕ ਅੰਤ Posted On February - 3 - 2020 ਬੀਰਬਲ ਰਿਸ਼ੀ

ਸ਼ੇਰਪੁਰ, 2 ਫਰਵਰੀ ਐੱਸਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਪੂਨਮ ਕਾਂਗੜਾ ਦੀ ਦਖਲ-ਅੰਦਾਜੀ ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਮਗਰੋਂ ਪਿੰਡ ਬਾਦਸ਼ਾਹਪੁਰ ਦੇ 9 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਦ-ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਸੁਖਾਂਤਕ ਅੰਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਧੜਿਆਂ ’ਚ ਵੰਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸੁਖ ਦਾ ਸਾਹ ਲਿਆ ਹੈ।

ਪਿੰਡ ਬਾਦਸ਼ਾਹਪੁਰ ’ਚ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀ 5 ਵਿੱਘੇ 7 ਵਿਸਵੇ ਜਗ੍ਹਾ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ’ਤੇ 2011 ’ਚ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਸ਼ੇਰਪੁਰ ਨੇ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਪੱਕਾ ਫੜ੍ਹ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖਟਖਟਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਐੱਸਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਫਰਿਆਦ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਦਲਿਤਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਵਾਲੀ ਕਾਫ਼ੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹੈ।

ਉਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਜਦੋਂਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਪਿੰਡ ਦਾ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਪੁੱਟੇ ਜਾਣ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ’ਚ ਕਈ ਵਾਰ ਖ਼ੂਨੀ ਟਕਰਾਅ ਟਲਿਆ ਸੀ। ਪਿੰਡ ’ਚ ਦੋ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦਾ ਤਣਾਅ ਘਟਾਉਣ, ਧੜਿਆਂ ’ਚ ਵੰਡੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਮੁੜ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰਨ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਧੂਰੀ ਲਤੀਫ਼ ਅਹਿਮਦ, ਐੱਸਐੱਚਓ ਸ਼ੇਰਪੁਰ ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਬੀਡੀਪੀਓ ਰਿੰਪੀ ਗਰਗ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਾਂਗੜਾ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਪੂਨਮ ਕਾਂਗੜਾ ਨੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ।

ਸਮਝੌਤੇ ’ਚ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਵਾਲਾ ਪੱਕਾ ਫੜ੍ਹ ਵੀ ਪੁੱਟੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚ ਗਿਆ ਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਵਾਲੀ ਛੱਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਬਦਲੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੀਡੀਪੀਓ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟ ਦੀ ਚਾਰਦਵਾਰੀ ਬਣਾਕੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਵਾਲੇ ਧੜੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਅਸਰੁੱਖਿਅਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਕਮਰਿਆਂ ਲਈ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਣ, ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ’ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਕੇਸ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨੁਕਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪਟਿਆਲਾ-ਸੰਗਰੂਰ

