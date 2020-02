ਪਿੰਡ ਪੱਤੋਂ ਦਾ ਮੱਛੀ ਪਾਲਕ ਬਣਿਆ ਰਾਹ ਦਸੇਰਾ Posted On February - 7 - 2020 ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ

ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, 6 ਫਰਵਰੀ

ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪੱਤੋਂ ਦਾ 75 ਸਾਲਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਫਲ ਮੱਛੀ ਪਾਲਕ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਰਾਹ ਦਸੇਰਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਦਾ ਧੰਦਾ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਮੱਛੀ ਪਾਲਕ ਵਿਕਾਸ ਏਜੰਸੀ ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ 5 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਲਗਨ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਸਦਕਾ ਲਗਾਤਾਰ 28 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਦਾ ਧੰਦਾ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ 1992 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਿਵਾਇਤੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ 2 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਦਾ ਧੰਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਵਿਚ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਧੰਦੇ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਲਈ 2010 ਵਿੱਚ 5 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਪਿੰਡ ਪੱਤੋਂ ਦੇ ਡੇਢ ਏਕੜ ਪੰਚਾਇਤੀ ਤਲਾਅ ਤੇ ਪਿੰਡ ਮਹਿਤਾਬਗੜ੍ਹ ਦੇ ਡੇਢ ਏਕੜ ਪੰਚਾਇਤੀ ਤਲਾਬ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ। ਬਲਦੇਵ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਅਧੀਨ ਮੱਝਾਂ ਰੱਖ ਕੇ, ਮੱਝਾਂ ਦਾ ਗੋਹਾ, ਮਲਮੂਤਰ ਆਦਿ ਜੈਵਿਕ ਖਾਦ ਵਜੋਂ ਵਰਤ ਕੇ ਤਲਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਨੇ ਬਾਹਰਲੀ ਮੱਛੀ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਖਰਚਾ ਘਟਾਇਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਿਰੋਲ ਮੁਨਾਫੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਧੰਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਏਕੜ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ’ਚ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਧੰਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਧੰਦੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਧੰਦੇ ਨੂੰ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦੇ ਵਜੋਂ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।

