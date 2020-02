ਪਿੰਡ ਕਮਰੇ ਵਾਲਾ ਦਾ ਛੱਪੜ, ਜਿਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਮਰਿਆਂ ’ਚ ਡੱਕਿਆ Posted On February - 27 - 2020 ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ

ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, 26 ਫਰਵਰੀ

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਨੇੜੇ ਵੱਸੇ ਪਿੰਡ ਕਮਰੇ ਵਾਲਾ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਛੱਪੜ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖੜ੍ਹੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਫੈਲੀ ਗੰਦਗੀ ਨੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਜੀਣਾ ਮੁਹਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਛੱਪੜ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਪਾਣੀ ਬਦਬੂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੇ ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਲਿਖਤੀ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਛੱਪੜ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਅਤੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਆਗੂ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ, ਜਗੀਰੋ ਬਾਈ, ਬੰਤੋਂ ਬਾਈ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਛਿੰਦੋ ਬਾਈ, ਸੰਤੋਸ਼ ਰਾਣੀ, ਸਮਿੱਤਰਾ ਬਾਈ, ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸੋਨੂੰ, ਦੀਦਾਰ ਸਿੰਘ, ਦੀਪਕ, ਰਜਨੀਸ਼, ਰਾਜਵਿੰਦਰ, ਪਾਲ ਚੰਦ ਅਤੇ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਛੱਪੜ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਸਥਿਤ ਹਨ। ਇਸ ਛੱਪੜ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਮੀਂਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬਦਬੂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪਿੰਡ ਦੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਸੁਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਛੱਪੜ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਅੱਠ ਸਾਲਾ ਦੋਹਤੇ ਮੋਨੂੰ ਬੱਚਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਤੀਹ ਸਾਲਾ ਬੱਕਰੀਆਂ ਚਾਰਨ ਵਾਲੇ ਗਰੀਬ ਨੌਜਵਾਨ ਗੋਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਅਤੇ ਬੀਡੀਪੀਓ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲਿਖਤੀ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਛੱਪੜ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਐੱਸਡੀਓ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਕੇਸ਼ਵ ਗੋਇਲ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਛੱਪੜ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਇਸ ਛੱਪੜ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਵਾ ਦੇਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਮਾਲਵਾ

