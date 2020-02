ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਆਰਓ ਲਗਾਉਣਗੇ ਬਲਾਕ ਅਧਿਕਾਰੀ Posted On February - 27 - 2020 ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਥਿੰਦ

ਮਮਦੋਟ, 26 ਫਰਵਰੀ

ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚਲੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਪੰਚਾਇਤ ਐਕਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਕੁਝ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਆਰਓ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਨਰਾਜਗੀ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਰਓ ਸਿਸਟਮ ਲਗਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਬਲਾਕ ਮਮਦੋਟ ਦੇ ਪਿੰਡ ਫੱਤੇ ਵਾਲਾ ਹਿਠਾੜ੍ਹ, ਰਹੀਮੇ ਕੇ, ਮੱਲਾ ਰਹੀਮੇ ਕੇ, ਜਤਾਲਾ ਅਤੇ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਵਿੱਚ ਆਰਓ ਸਿਸਟਮ ਲਗਾਏ ਜਾਣੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਬਲਾਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਧਰ ਬਲਾਕ ਮਮਦੋਟ ਅਤੇ ਗੁਰੂਹਰਸਹਾਏ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮ ਬਲਾਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਰਵਾਉਣੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਸਰਪੰਚ ਯੂਨੀਅਨ ਬਲਾਕ ਮਮਦੋਟ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੰਸਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਧੱਕਾ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

