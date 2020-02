ਪਿਸਤੌਲ ਤੇ ਕਾਰਤੂਸਾਂ ਸਮੇਤ ਦੋ ਕਾਬੂ Posted On February - 5 - 2020 ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ

ਕੁਰਾਲੀ, 4 ਫਰਵਰੀ

ਆਪਣੇ ਹੀ ਸਾਥੀ ਖਿਡਾਰੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਲੜਾਈ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਪਸਤੌਲ ਲੈ ਕੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਏਐੱਸਆਈ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅੱਜ ਸਥਾਨਕ ਨਿਹੋਲਕਾ ਰੋਡ ’ਤੇ ਲਾਏ ਨਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲੀਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਗੈਰ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਤਾਂ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ 32 ਬੋਰ ਦਾ ਦੇਸੀ ਕੱਟਾ ਤੇ ਚਾਰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਾਰਤੂਸ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਜਣਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਿਵਾਸੀ ਨਿਹੋਲਕਾ ਤੇ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਿਵਾਸੀ ਮੁੰਧੋਂ ਸੰਗਤੀਆਂ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੇਸੀ ਪਸਤੌਲ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੇਰਠ ਤੋਂ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਨਾਲ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦੇਣ ਦੀ ਤਾਕ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਾਕੀ ਖੇਡਦਿਆਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 42 ਦੇ ਹਾਕੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਮੀਂ ਸਾਥੀ ਖਿਡਾਰੀ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੌਰਾਨ ਖੁਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਤ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰਠ ਤੋਂ ਦੇਸੀ ਪਸਤੌਲ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ Comments Off on ਪਿਸਤੌਲ ਤੇ ਕਾਰਤੂਸਾਂ ਸਮੇਤ ਦੋ ਕਾਬੂ

Both comments and pings are currently closed.