ਪਾਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਬਾਜਵਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਬਣੇ Posted On February - 25 - 2020 ਕੇ.ਪੀ. ਸਿੰਘ

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 24 ਫਰਵਰੀ

ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਪਲਜ਼ ਥੀਏਟਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਇਕਾਈ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਖ਼ਾਲਸਾ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਲੋਕ ਗਾਇਕ ਅਮਰਜੀਤ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਪਟਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੂਪੋਵਾਲੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਸ੍ਰੀ ਰੂਪੋਵਾਲੀ ਨੇ ਇਪਟਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਰੋਏ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਯੋਗਦਾਨ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੇ 550 ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੌਮੀ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਸਾਲ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਜੀ.ਐੱਸ. ਪਾਹੜਾ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ, ਬੂਟਾ ਰਾਮ ਆਜ਼ਾਦ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ੀਅਰ, ਨਰੇਸ਼ ਚੰਦਰ ਜੱਟੂਵਾਲ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਠੇਕੇਦਾਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ ਨੂੰ ਸਹਾਇਕ ਸਕੱਤਰ, ਨਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ, ਅਮਰਜੀਤ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰੀ ਤੇ ਕਾਮਰੇਡ ਮੁਲਖ ਰਾਜ ਨੂੰ ਸਰਪ੍ਰਸਤ, ਗੁਰਚਰਨ ਗਾਂਧੀ, ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਭੋਗਲ, ਅਮਰੀਕ ਕੌਰ, ਟੀ.ਐੱਸ. ਲੱਖੋਵਾਲ, ਜੇ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਖਰਲਾਂ ਵਾਲਾ, ਡਾ. ਗੁਰਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਸ਼ੋਤਮ ਸਿੰਘ ਲੱਲੀ ਅਤੇ ਪਵਨ ਸ਼ਹਿਰੀਆ ਨੂੰ ਸਲਾਹਕਾਰ, ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਭਰਵਾਲ, ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ, ਬਲਦੇਵ ਰੰਧਾਵਾ ਤੇਜਾ ਵੀਲਾ, ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ, ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਮਾਂਗਟ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੱਡਾ, ਵਿਜੇ ਬੱਧਣ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਐਡਵੋਕੇਟ, ਨਿਰਮਲ, ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਭਗਤ, ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੀਰਾ, ਪੁਸ਼ਪਕ, ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੱਲ੍ਹੀ, ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ, ਡਾ. ਸੋਮ ਰਾਜ ਸ਼ਰਮਾ, ਦਲਬੀਰ ਲੇਹਲ ਤੇ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣਿਆ।

ਮਾਝਾ-ਦੋਆਬਾ Comments Off on ਪਾਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਬਾਜਵਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਬਣੇ

Both comments and pings are currently closed.