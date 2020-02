ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਲੀਕੇਜ ਨੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਨੂੰ ਵਖ਼ਤ ਪਾਇਆ Posted On February - 4 - 2020 ਚੰਦਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਾਲੜਾ

ਜਲਾਲਾਬਾਦ, 3 ਫਰਵਰੀ ਇੱਥੇ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ’ਚ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਲੀਕੇਜ ਕਾਰਨ ਅਸੜਕ ’ਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੰਡੀ ਦੇ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਜਸਪਾਲ ਲੂਨਾ, ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ, ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਸਚਿਨ ਕੁਮਾਰ, ਚਿਮਨ ਛਾਬੜਾ, ਜਗਦੀਸ਼ ਕਾਠਪਾਲ, ਜਗਦੀਸ਼ ਮਿੱਢਾ, ਨੇ ਦੱਸਿਆਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ 15-20 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਪਾਈਪ ਲੀਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੀਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪਾਣੀ ਸੜਕ ’ਤੇ ਛੱਪੜ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਣ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਪਾਣੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਮਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮੱਛਰਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲਣ ਦਾ ਵੀ ਖਤਰਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਲੀਕੇਜ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਸਬੰਧਿਤ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦਫਤਰ ’ਚ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।

ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਲੀਕ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਵਿਅਰਥ ਸੜਕ ’ਤੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅੱਗੇ ਪਾਣੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਲੰਘਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।

ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਹੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਸਮੱਸਿਆ: ਸੈਕਟਰੀ

ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਸਬੰਧੀ ਸੈਕਟਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਫੋਨ ’ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਤਾਂ ਸਬੰਧਿਤ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਲੀਕੇਜ ਨੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਨੂੰ ਵਖ਼ਤ ਪਾਇਆ

