ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਿਆ ਏਲਨਾਬਾਦ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਛੁੱਟੀ ਮਾਣਦੇ ਰਹੇ Posted On February - 22 - 2020 ਜਗਤਾਰ ਸਮਾਲਸਰ

ਏਲਨਾਬਾਦ, 21 ਫਰਵਰੀ

ਏਲਨਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਪਏ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਪਾਣੀ ਭਰ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਬੋਰਵੈੱਲ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਸਿੱਧ ਹੋਏ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨੌਹਰ ਰੋਡ ’ਤੇ ਸਥਿਤ ਰੇਲਵੇ ਅੰਡਰ ਬਰਿੱਜ ਵੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ। ਬਹੁਤੇ ਵਾਹਨ ਤਾਂ ਅੰਡਰ ਬਰਿੱਜ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰੁਕ ਗਏ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਣੀ ਭਰ ਗਿਆ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਣੀ ਭਰ ਗਿਆ। ਛੁੱਟੀ ’ਤੇ ਹਾਂ, ਇੰਜੁਆਏ ਕਰਨ ਦਿਓ: ਐੱਸਡੀਐੱਮ

ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਮਾਜਸੇਵੀ ਅਤੇ ਯੁਵਾ ਜਜਪਾ ਆਗੂ ਅੰਜਨੀ ਲੱਢਾ ਨੇ ਏਲਨਾਬਾਦ ਦੇ ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੰਬਰ 98123-00904 ’ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਹ ਨੰਬਰ ਬੰਦ ਸੀ। ਅੰਜਨੀ ਲੱਢਾ ਨੇ ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਭਰਿਆ ਹੋਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਤਾਂ ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਛੁੱਟੀ ’ਤੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਇੰਜੁਆਏ ਕਰਨ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਨ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਦੇਖਣਗੇ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਅੰਜਨੀ ਲੱਢਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਟਵਿੱਟਰ ਉੱਤੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਏਲਨਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜੋ ਏਲਨਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਮੁਸੀਬਤ ਸਮੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ।

