ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤ

17 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਸੰਪਾਦਕੀ ’ਚ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਵਿਚ ਸਕੂਲ ਵੈਨ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸੜੇ ਚਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ’ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਵਿਚ ਰੁੱਝੀਆਂ ਹਨ। ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਅੱਜ ਪੈਸੇ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਘਾਟ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਕਬਾੜ ’ਚੋਂ ਖ਼ਰੀਦੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਵੈਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਹਵਾ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਮਾਲ ਨੂੰ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਵਾਲੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹਾਦਸੇ ਰੁਕ ਸਕਦੇ ਸਨ।

ਬਲਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਰੌਂਤਾ (ਮੋਗਾ)

(2)

ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਵੈਨ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਚਾਰ ਮਾਸੂਮ ਜਿੰਦਾਂ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਜਾ ਪਈਆਂ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਤੇਲ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵੈਨ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਸਕੂਲੀ ਵਾਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਕੂਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਜਾਪਦੇ ਹਨ।

ਬਲਤੇਜ ਸੰਧੂ ਬੁਰਜ, ਪਿੰਡ ਬੁਰਜ ਲੱਧਾ (ਬਠਿੰਡਾ) ਵਧੀਆ ਲੇਖ

17 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਸੰਪਾਦਕੀ, ਬੀਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮੁੱਖ ਲੇਖ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇਜ ਦਾ ਲੇਖ ਤੇ ਐੱਸਪੀ ਸਿੰਘ ਦਾ ਆਪ ਬੀਤੀ ਵਰਗਾ ਬਿਆਨੀਆ ਐਨਾ ਚੰਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਦੂਜੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਜੀਅ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਡਾ. ਪਿਆਰਾ ਲਾਲ ਗਰਗ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਖਤਰਨਾਕ ਡੋਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ

ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਦੇ 15 ਫਰਵਰੀ ਵਾਲੇ ਮਿਡਲ ‘ਕਿਹੜੇ ਜੁੱਗ ਦੇ ਵਾਸੀ?’ ਵਿਚ ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ਦੇ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸ਼ਰੇਆਮ ਵਿਕਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਲਿਖਤ ਦਾ ਆਖ਼ਰੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਾਸੀ ਹਾਂ? ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਹੈ: ‘ਕਲਯੁੱਗ ਦੇ’। ਮੁੰਡੀਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾ ਹਾਰਨਾ, ਭਾਵ ਪਤੰਗ ਨਾ ਕੱਟਿਆ ਜਾਣਾ ਖੇਡ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਡੋਰ ਨੂੰ ਵੇਚਣਾ ਅਤੇ ਵਰਤਣਾ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਮਗਲਿੰਗ ਹੈ। ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ? ਇਹ ਹੈਰੋਇਨ ਨਾ ਰੋਕਣ ਵਾਂਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ। 1988 ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਸਿਧਾਰਥ ਸ਼ੰਕਰ ਰੇਅ ਨੇ ਚਿੱਟ ਫੰਡ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਇਹ ਸਕੀਮ ਚੱਲੀ, ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਐੱਸਐੱਚਓ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਡੋਰ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਐਲਾਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ?

ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ, ਪੋਹੀੜ (ਲੁਧਿਆਣਾ)

(2)

ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਨੇ ਚੀਨੀ ਡੋਰ ਨਾਲ ਮਾਸੂਮ ਪੰਛੀਆਂ ਉੱਤੇ ਟੁੱਟਦੇ ਕਹਿਰ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪੰਛੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜੀਅ-ਜੰਤ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖ਼ੂਬਸੂਰਤ ਹੈ। ਪੰਛੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੀਰਸ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੀਨੀ ਡੋਰ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੁਕਸਾਨ ਬਾਰੇ ਸਮਝਾਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਆਪ ਹੀ ਇਹ ਡੋਰ ਨਾ ਖਰੀਦਣ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਚੀਨੀ ਡੋਰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਛੱਡ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਜਸਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਫਰੀਦਕੋਟ

(3)

ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਦਾ ਮਿਡਲ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਵਸਤੂਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਚ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਬਾਰੇ ਚੇਤੰਨ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦਾ ਮਹੱਤਵ

14 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪੰਨੇ ਉੱਤੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮਾਨਸਿਕ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਵਿਚ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦਾ ਮਹੱਤਵ’ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਇਕੱਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਪਿੰਡ, ਬਲਾਕ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿਚ ਰੱਖਣਾ, ਮਿਆਰੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਸਫ਼ਾਈ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਕਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਵੀ ਅਹਿਮ ਤੇ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਕਈ ਥਾਈਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਕਰਕੇ ਇਹ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਤਾਬ ਸਭਿਆਚਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਹਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਬਿਨਾਂ ਝਿਜਕ ਚੁੱਕਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਕ ਵਾਰ ਮਿਆਰੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਖ਼ਰੀਦਣ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾ ਲਈ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਫ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਤੇ ਗੀਤ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਮਿਆਰ ਉੱਚੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣਗੇ।

ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਗਲਾ, ਬਠਿੰਡਾ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਖ਼ੁਦਕਸ਼ੀਆਂ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਰਜ਼ੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਖ਼ੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤਰਸਯੋਗ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀਆਂ ਵਿਚ ਘਿਰੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਫ਼ਿਕਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਰਜ਼ੇ ਕਾਰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅੱਧਵਾਟੇ ਛੁੱਟ ਗਈ, ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਭਰਨੀ ਤਾਂ ਦੂਰ, ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਸਕਦੇ। ਖ਼ੁਦਕਸ਼ੀ ਕਰ ਗਏ ਪਿਤਾ ਵਾਂਗ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਵੀ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਹੈ। ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਿਚ 18 ਨਵੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ‘ਕੋਈ ਫੜੇ ਨਾ ਸਾਡੀ ਬਾਂਹ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕਾ’ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਲੜੀ ਵਿਚ ਖ਼ੁਦਕਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਲੜੀ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਸੱਚ ਅਤੇ ਦਰਦ ਸਮਾਜ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਉਜੜ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚਿੰਤਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਵਿਚੋਂ ਆਏ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀਆਂ ਨੇ 83 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਮੰਦਹਾਲੀ ਵਿਚ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਪਰ ਸੈਂਕੜੇ ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਕਾਰਨ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਵੀ ਖ਼ੁਦਕਸ਼ੀ ਦਾ ਰਾਹ ਚੁਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਛਾਏ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਕਿਰਨਜੀਤ ਕੌਰ, ਝੁਨੀਰ ਹਕੂਮਤੀ ਹਿੰਸਾ

4 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹਰਵਿੰਦਰ ਭੰਡਾਲ ਦੇ ਲੇਖ ‘ਹਕੂਮਤੀ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜ਼ਮੀਨ’ ਵਿਚ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਰਾਜਕੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਬਾਰੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅੱਜ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਦਲ ਰਹੇ ਸਮੇਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਹਰਨੰਦ ਸਿੰਘ ਬੱਲਿਆਂਵਾਲਾ, ਬੱਲਿਆਂਵਾਲਾ (ਤਰਨ ਤਾਰਨ) ਕੱਚੇ ਖੋਏ ਵਾਲਾ ਵੀਰਾ ਬਨਾਮ ਜਾਤੀਵਾਦ

17 ਫਰਵਰੀ ਦਾ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੁਠਾਲਾ ਦਾ ਮਿਡਲ ‘ਕੱਚੇ ਖੋਏ ਵਾਲਾ ਵੀਰਾ’ ਹਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਦਰਦ ਬਿਆਨਦਾ ਹੈ ਜੋ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੀ ਮਾਰ, ਸਮਾਜਿਕ ਭੇਦਭਾਵ, ਨਫ਼ਰਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਰਪੇਸ਼ ਔਕੜਾਂ ਝੱਲ ਕੇ ਅਫ਼ਸਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਕੱਚੇ ਚਮੜੇ ਨੂੰ ਖੋਆ ਕਹਿਣਾ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੀ ਤਾਂ ਸੀ ਜੋ ਸਮਾਜਿਕ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਦੇਣ ਸੀ/ਹੈ। ਇਹ ਲੇਖ ਹਰ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਲਈ ਹੈ ਜੋ ‘ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਕੱਚੇ ਖੋਏ ਵਾਲਾ ਵੀਰਾ’ ਦੀ ਚਾਹ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਖੌਤੀ ਨੀਵੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਭੇਦਭਾਵ ਦਿਲ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢੀਏ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਸਮਝੀਏ। ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਅਗਾਂਹ ਵਧ ਸਕੇਗਾ।

ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਉੱਭਾਵਾਲ (ਸੰਗਰੂਰ)

