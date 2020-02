ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪਹਿਲਵਾਨ ਭਾਰਤ ਪੁੱਜੇ Posted On February - 21 - 2020 ਅਟਾਰੀ: ਰੈਸਲਿੰਗ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਡਬਲਯੂਐੱਫਆਈ) ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 23 ਤੋਂ 28 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕੁਸ਼ਤੀ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਅੱਜ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦਾ 4 ਮੈਂਬਰੀ ਵਫ਼ਦ ਕੋਚ ਸੋਹੇਲ ਰਸ਼ੀਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਵਾਹਗਾ-ਅਟਾਰੀ ਸਰਹੱਦ ਰਸਤੇ ਭਾਰਤ ਪੱਜਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਵਿੱਚ ਕੋਚ ਸੋਹੇਲ ਰਸ਼ੀਦ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਲਾਲ, ਅਬਦੁੱਲ ਰਹਿਮਾਨ, ਤਾਇਬ ਰਜ਼ਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਟੀਮ ਦੇ ਕੋਚ ਸੋਹੇਲ ਰਸ਼ੀਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਰੈਸਲਿੰਗ ਟੀਮ ਨੂੰ 9 ਦਿਨ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। -ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ

ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ

