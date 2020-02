ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਬ ਨੇ ਹੱਥ ਖਿੱਚੇ ਤੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪੈਰ

ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਬ ਨੇ ਹੱਥ ਖਿੱਚੇ ਤੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪੈਰ Posted On February - 15 - 2020 ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ

ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, 14 ਫਰਵਰੀ

ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਕੈਨ ਵਾਲਾ ਵਿੱਚ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਚੰਨਾ ਡਰਾਇਵਰ ਪੁੱਤਰ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਕਾਨ ਦੀ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਅਚਾਨਕ ਛੱਤ ਡਿੱਗ ਪਈ। ਮਕਾਨ ਦੀ ਛੱਤ ਡਿੱਗਣ ਕਾਰਨ ਘਰ ਦਾ ਘਰੇਲੂ ਸਮਾਨ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣੋ ਬੱਚ ਗਿਆ। ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੇ ਦਰਬਾਰੇ ਨੂੰ ਗੁਆਰ ਲਗਾਈ ਸਭ ਵਿਆਰਥ ਗਈ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸਰਦੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਅਸਮਾਨ ’ਚ ਹੀ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਘਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਾਮਾਨ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਖਿੱਲਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਪੀੜਤ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਉਸ ਦੀ ਸਾਰ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁੱਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਪਟਵਾਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਪਟਵਾਰੀ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਅਰਜ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਅਤੇ ਪੰਚ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਲਿਖਤੀ ਦਰਖਾਸਤ ਮਗਰੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਭਰੋਸਾ

ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਸੁਭਾਸ਼ ਖਟਕ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਵੇ। ਲਿਖ਼ਤੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਮਗਰੋਂ ਉਹ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਗੌਰ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਬਣਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

