ਪਰਾਲੀ: ਮੁੜ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਆਰੰਭੀਆਂ ਮਸ਼ਕਾਂ Posted On February - 4 - 2020 ਸ਼ਗਨ ਕਟਾਰੀਆ

ਜੈਤੋ, 3 ਫਰਵਰੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਸਿੱਧੂਪੁਰ) ਨੇ ਇਥੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਪਰਾਲੀ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ 13 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਮੁੜ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਫਿਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੋਹੜ ਸਿੰਘ ਰੁਪਈਆਂ ਵਾਲਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਰੋੜੀਕਪੂਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਹੀਨਾ ਭਰ ਜੈਤੋ ’ਚ ਚੱਲੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਇਸ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ 35 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਪਰਾਲੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਤਮਾਮ ਮੁੱਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਬਣੇ ਪੁਲੀਸ ਕੇਸ, ਲਾਏ ਜੁਰਮਾਨੇ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਜਮ੍ਹਾਬੰਦੀਆਂ ’ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਲਾਲ ਐਂਟਰੀਆਂ ਆਦਿ ਸਭ ਖਤਮ ਹੋਣਗੇ। ਆਗੂਆਂ ਗਿਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਾਅਦਾ-ਖ਼ਿਲਾਫ਼ੀ ਕਰ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ’ਚ ਆਪਣੇ ਬੋਲ ਪੁਗਾਉਣ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਫੇਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਦਸ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਮੋਰਚਾ ਨਿਰਣਾਇਕ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮਾਮਲਾ ਹੰਨੇ-ਬੰਨੇ ਲਾ ਕੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤਣਗੇ।

