ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸੁੰਡੀ ਨੇ ‘ਕੁਤਰੇ’ ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਅਵੇ Posted On February - 4 - 2020 ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਰੌਂਤਾ

ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, 3 ਫਰਵਰੀ

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ’ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦਿਆਂ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਕਣਕ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸੁੰਡੀ ਕਣਕ ਨੂੰ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜ ਏਕੜ ਕਣਕ ਵੱਢਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪਿੰਡ ਰਾਉਕੇ ਕਲਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਬਚਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਮਲੇ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ’ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦਿਆਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸਾੜੇ ਕਣਕ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸੁੰਡੀ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੇ ਕਣਕ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਕਣਕ ਵੱਢਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਰ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ’ਤੇ ਲਾਗਤ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ’ਤੇ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਭਰੇ ਮਨ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾੜੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹੁਣ ਆਹ ਪੰਜ ਕਿੱਲਿਆਂ ਦਾ ਠੇਕਾ ਉਸ ਲਈ ਬੋਝ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਆਗੂ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡਗਰੂ ਅਤੇ ਸੁਦਾਗਰ ਸਿੰਘ ਖਾਈ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੀਜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ ਆਉਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਗਲੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਮਾਲਵਾ Comments Off on ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸੁੰਡੀ ਨੇ ‘ਕੁਤਰੇ’ ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਅਵੇ

Both comments and pings are currently closed.