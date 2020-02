ਪਰਾਲੀ: ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਦੀਵਾਲੀ Posted On February - 15 - 2020 ਜਸਵੰਤ ਜੱਸ

ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ, 14 ਫਰਵਰੀ

ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦੀ ਲੱਖਾਂ ਟਨ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਪਾਉਣ ਮਾਲਵੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਬਾਇਓ ਮਾਸ ਪਲਾਂਟ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਬਾਅਦ ਚਾਲੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਮੁਕਤਸਰ, ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਬਾਇਓ ਮਾਸ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸੇਢਾ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਵਿਚਲੇ 18 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਾਇਓ ਮਾਸ ਪਲਾਂਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ, ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਥੇ ਪਰਾਲੀ ਵੇਚੀ ਸੀ। ਹਰੇਕ ਬਾਇਓ ਮਾਸ ਪਲਾਂਟ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ ਡੇਢ ਲੱਖ ਟਨ ਪਰਾਲੀ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਲਾਂਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਕੋਲੇ ਦੀ ਥਾਂ ‘’ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਵੇਚੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਮਨਦੀਪ ਕੇਸ਼ਵ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਵਿੱਚ ਇਕ ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬਾ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਹੇਠ ਸੀ। ਸੁਖਬੀਰ ਐਗਰੋ ਐਨਰਜ਼ੀ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਜਿੰਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਰਸ਼ ਕਾਰਨ ਬਾਇਓ ਮਾਸ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇਰ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਪਲਾਂਟ ਹੁਣ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲੇਗਾ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਪਲਾਂਟ ਆਪਣੇ 25 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਦੇ ਏਰੀਏ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੇਗਾ। ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਬਾਲਣ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ ਨਾਲ ਕੋਲੇ ਦੀ ਖਪਤ ਘਟੇਗੀ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦਸ਼ੂਣ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਵਾਜਬ ਮੁੱਲ ਦੇਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ

ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਬਾਲਣ ਵਜੋਂ ਵਰਤ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਪਰਾਲੀ 70 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਖਰੀਦੀ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਤੇ ਸਟੋਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਾਲੀ ਚੁੱਕਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਵਾਜਬ ਮੁੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

