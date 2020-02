ਪਰਲਜ਼ ਪੀੜਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਮੰਗ

ਪਰਲਜ਼ ਪੀੜਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਮੰਗ Posted On February - 28 - 2020 ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ

ਮਾਨਸਾ, 27 ਫਰਵਰੀ

ਪਰਲਜ਼ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਪਤਾਨ ਪੁਲੀਸ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪਰਲਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾ ਕੇ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 145 ਲਗਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੋਲੀ ’ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਗਰੀਬ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਸਮੇਤ ਵਿਆਜ਼ ਮਿਲ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਲਜ਼ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਆਪਣੇ ਹੱਕ-ਸੱਚ ਦੀ ਕਮਾਈ ’ਚੋਂ ਬੱਚਤ ਕਰਕੇ ਪਰਲਜ਼ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਚੰਗੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਸਨ, ਪਰ ਕੰਪਨੀ ਉਸ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ-ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਹੁਣ ਭੱਜ ਗਈ ਹੈ। ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਗੁਰਤੇਜ਼ ਸਿੰਘ ਬਹਿਮਣ ਅਤੇ ਸੈਨਿਕ ਵਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬੇਦਾਰ ਮੇਜਰ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਰਾਏਪੁਰ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਬੁਢਲਾਡਾ ਤੇ ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ, ਡੀਸੀ ਮਾਨਸਾ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਕਈ ਵਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪਰਲਜ਼ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਪਿੰਡ ਕਲਾਣਾਂ, ਦਾਤੇਵਾਸ, ਫਲੂ ਵਾਲਾ ਰੋਡ, ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ, ਕਲੀਪੁਰ, (ਤਹਿਸੀਲ ਬੁਢਲਾਡਾ) ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਝੇਰਿਆਂਵਾਲੀ, ਰਾਏਪੁਰ, (ਤਹਿਸੀਲ ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ) ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸਰਾਏਮਦਾਰ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਕੇ ਹੜੱਪਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਪਰਲਜ਼ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿਵਾਈਆਂ ਜਾਣ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਲਜ਼ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਦਫ਼ਤਰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਪਰਲਜ਼ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਅਤੇ ਰਸੀਦਾਂ ਦਫ਼ਤਰ ਰਾਹੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਤੇ ਬਣਦੀ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਰਸੀਦਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਗਰੀਬ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਅਤੇ ਰਸੀਦਾਂ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਣ।

