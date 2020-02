ਪਤਾ ਨੀਂ ਕਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਰਨੀ ਖੇੜਾ ਵਾਲੇ Posted On February - 28 - 2020 ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ

ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, 27 ਫਰਵਰੀ

ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕਰਨੀ ਖੇੜਾ ਦੇ ਕਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਜੀਅ ਮੌਤ ਦੇ ਸਾਏ ਥੱਲੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਊਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਉਪਰੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਲੰਘ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਈ ਵਾਰ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤਾਰਾਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਭਰੇ ਜਾਣ, ਜਦ ਕਿ ਗ਼ਰੀਬ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸਰ ਕਰ ਰਹੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇੰਨੀ ਆਰਥਿਕ ਸਮਰਥਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਉੱਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਰੂਪੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਣ। ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਉਪਰੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਲੰਘ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੇ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਰੰਟ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰੰਟ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਰਸਾਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦਰੱਖਤਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੰਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਕਰਨੀ ਖੇੜਾ ਦੇ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਵਾੜੇ ਉਪਰੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਲੰਘ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਤਾਰ ਟੁੱਟਣ ਜਾਂ ਡਿੱਗਣ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਵੀ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਬੋਹੜ ਸਿੰਘ, ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਉੱਪਰੋਂ ਲੰਘਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿਓ, ਹਟਾ ਦਿਆਂਗੇ ਤਾਰਾਂ: ਐਕਸੀਅਨ

ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਐਕਸੀਅਨ ਰੰਜਮ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਉਪਰੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਲੰਘ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਰਾਂ ਹਟਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

