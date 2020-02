‘ਪਟਿਆਲਾ ਮੀਡੀਆ ਕਲੱਬ’ ਵੱਲੋਂ ਚੈੱਕਅਪ ਕੈਂਪ Posted On February - 23 - 2020 ਖੇਤਰੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ

ਪਟਿਆਲਾ, 22 ਫਰਵਰੀ

ਪਟਿਆਲਾ ਮੀਡੀਆ ਕਲੱਬ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰ ਹਸਪਤਾਲ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਕਲੱਬ ਦੇ ਇੱਥੇ ਪਾਸੀ ਰੋਡ ਸਥਿਤ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਚੈੱਕਅੱਪ ਕੈਂਪ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 105 ਜਣਿਆਂ ਦਾ ਚੈੱਕਅੱਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੈਂਪ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾਖਾ, ਡਾ. ਯੋਗਿੰਦਰ ਮੋਹਨ ਤੇ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕੀਤਾ।ਕੈਂਪ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਅਤੇ ਮੈਡੀਸਿਨ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਡਾ. ਅਦੀਸ਼ ਗੋਇਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਦਿਮਾਗੀ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਡਾ. ਅਨੀਸ਼ ਕੇ ਗੋਇਲ, ਕਾਰਡੀਓਲਾਜਿਸਟ ਡਾ. ਜੀਵਨ ਕੇ ਮਿੱਤਲ, ਵਸਕੁਲਰ ਸਰਜਨ ਡਾ. ਸੁਨੀਲ ਸੈਂਪਲੇਅ, ਡਾ. ਸਿਮਰਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾ, ਡਾ. ਅੰਮ੍ਰਿਤਬੀਰ ਕੌਰ, ਡਾ. ਬਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਡਾ. ਰਿਤਿਕਾ ਸਰਹਿੰਦੀ, ਡਾ. ਇਸ਼ਾਨ ਸਿੰਗਲਾ, ਡਾ. ਅਤੁਲ ਕੱਕਰ, ਦੀਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹਰਜੀਤ ਕੌਰ ਤੇ ਕਸਟਮਰ ਕੇਅਰ ਅਤੇ ਨਰਸਿੰਗ ਸਟਾਫ਼ ਟੀਮ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਚੈੱਕਅੱਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁਫ਼ਤ ਮੈਡੀਕਲ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਲੱਬ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨੀਸ਼ ਸਰਹਿੰਦੀ ਨੇ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਿਹਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਚੱਠਾ ਨੇ ਕਲੱਬ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਜਦਕਿ ਅਮਨ ਸੂਦ ਨੇ ਪਤਵੰਤਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਮੰਚ ਸੰਚਾਲਨ ਪਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਕੈਂਪ ਲਈ ਮੁਕੇਸ਼ ਢੀਂਗਰਾ ਨੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਅਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਟਿਆਲਾ ਮੀਡੀਆ ਕਲੱਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ, ਜੁਆਇੰਟ ਸਕੱਤਰ ਸੰਜੇ ਵਰਮਾ ਤੇ ਪਰਮਜੀਤ ਪਰਵਾਨਾ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁਲਵੀਰ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਅਰਵਿੰਦ ਸ੍ਰੀਵਾਸਤਵ, ਅਮਰਜੀਤ ਵੜੈਚ ਤੇ ਹੋਰ ਪਤਵੰਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

