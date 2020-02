ਨੰਗਲ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ Posted On February - 21 - 2020 ਰਾਕੇਸ਼ ਸੈਣੀ

ਨੰਗਲ, 20 ਫਰਵਰੀ

ਨੰਗਲ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੰਗਲ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀ ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਛੇ ਦਿਨ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀਆਂ ਕਈ ਟੀਮਾਂ ਭਾਗ ਲੈਣਗੀਆਂ। ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦਾ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਚੀਫ ਇੰਜਨੀਅਰ ਹੁਸਨਲਾਲ ਕੰਬੋਜ ਅਤੇ ਐੱਫਏਕੇਕੇ ਕਚੋਰੀਆ ਵੱਲੋਂ ਰੀਬਨ ਕੱਟ ਕੇ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਦਾ ਮੈਚ ਐੱਸਜੀ ਕਲੱਬ ਸਤੋਖ਼ਤਗੜ੍ਹ ਤੇ ਸੈਣੀ ਇਲੈਵਨ ਰੇਲਵੇ ਰੋਡ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੈਣੀ ਇਲੈਵਨ 185 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਜੇਤੂ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੁਸਨ ਲਾਲ ਕੰਬੋਜ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕੰਮ ਦੱਸਦਿਆਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਚੰਦਨ ਰਾਣਾ ਵੱਲੋਂ ਆਏ ਪਤਵੰਤਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹਿਮਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਿਓਲ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ, ਵਿਨੇ ਸਹੋੜ, ਸ਼ੇਖਰ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਕੋਚ ਅਜੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕੋਚ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ Comments Off on ਨੰਗਲ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦਾ ਆਗਾਜ਼

Both comments and pings are currently closed.