ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਵਰਦਾਨ ਬਣਿਆ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ

ਡੇਰਾਬੱਸੀ, 24 ਫਰਵਰੀ

ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਦਾ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਵਰਦਾਨ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 15 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੇ ਦੇਖਰੇਖ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਮੌਰਨਿੰਗ ਵਾਕਰਜ਼ ਕਲੱਬ ਦਾ ਹੈ। ਮੌਰਨਿੰਗ ਵਾਕਰਜ਼ ਕਲੱਬ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ 200 ਤੋਂ 250 ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।

ਕਲੱਬ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਕੇਰੀ ਵਾਲਾ ਟਰੈਕ ਅਜਿਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਅਤੇ ਟਰੈਕ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਵੀ ਸਹਾਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਲੱਬ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਨੌਕਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ।

