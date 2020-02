ਨੇਕ ਉਪਰਾਲਾ: ਸਮਾਜਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾ ਨੇ 90 ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਿਆ

ਨੇਕ ਉਪਰਾਲਾ: ਸਮਾਜਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾ ਨੇ 90 ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਿਆ Posted On February - 3 - 2020 ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ

ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ, 2 ਫਰਵਰੀ ਇੱਥੇ ਜੀਪੀਐੱਫ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਸ੍ਰੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦੁਰਗਾ ਸੰਕੀਰਤਨ ਮੰਡਲ ਅਤੇ ਗਊ ਗਰੀਬ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਡੀਐੱਸਪੀ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਤੇ ਅਮਰਨਾਥ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ 90 ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਜਸ ਪੇਂਟਰ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਮੋੜਾਂ ਵਾਲੇ ਤੇ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਗੌਰਵ ਵਿੱਕੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਨੀ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਮਿਲਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਰਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰ ਛਿਮਾਹੀ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਲ ਗੁੜ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਠੇਕੇਦਾਰ, ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਪੱਪਾ (ਗਾਗੇ ਵਾਲੇ) ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਗਲਾ (ਖੱਦਰ ਵਾਲੇ), ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ, ਜਗਸੀਰ ਜਵਾਹਰਵਾਲਾ ਅਤੇ ਗੋਰਾ ਲਾਲ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਪਟਿਆਲਾ-ਸੰਗਰੂਰ Comments Off on ਨੇਕ ਉਪਰਾਲਾ: ਸਮਾਜਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾ ਨੇ 90 ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਿਆ

Both comments and pings are currently closed.