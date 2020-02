ਨਿੰਰਕਾਰੀ ਵਾਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੇ ਚਲਾਈ ਸਫ਼ਾਈ ਮੁਹਿੰਮ Posted On February - 24 - 2020 ਰਵਿੰਦਰ ਰਵੀ

ਬਰਨਾਲਾ, 23 ਫਰਵਰੀ

ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਬਾਬਾ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੀ 66ਵੀਂ ਜੈਅੰਤੀ ’ਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਵਾਲੰਟੀਅਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਤੜਕਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ’ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਪਾਰਕ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਸਫ਼ਾਈ ਅਭਿਆਨ ਦਾ ਮੁਖ ਕੇਂਦਰ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ, ਜੱਚਾ-ਬੱਚਾ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਪਾਰਕ ਸਨ। ਇਹ ਸਫ਼ਾਈ ਅਭਿਆਨ ਸੇਵਰ 6 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੇਵਾਦਾਰ ਵਲੋਂ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਓ.ਪੀ.ਡੀ.ਬਲਾਕ, ਬਾਥਰੂਮ, ਗੈਲਰੀ, ਪਾਰਕ, ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਉ ਕੇਂਦਰ, ਜੱਚਾ-ਬੱਚਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਸਾਰੀ ਬਿਲਡਿੰਗ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਪਾਰਕ ਵਿਚ ਸਫ਼ਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਇਸ ਸਫਾਈ ਮੁਹਿੰਮ ’ਚ ਸੰਤ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਮੰਡਲ ਬਰਨਾਲਾ ਸੇਵਾਦਲ ਦੇ ਲਗਪਗ 300 ਦੇ ਕਰੀਬ ਭੈਣਾਂ, ਭਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ। ਇਹ ਸਫ਼ਾਈ ਮੁਹਿੰਮ ਬਰਨਾਲਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਸੰਚਾਲਕ ਦੀ ਰਾਮ ਕਿਸ਼ਨ ਸ਼ਮੀ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਸੰਜੋਯਕ ਜੀਵਨ ਗੋਇਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਇਆ।

