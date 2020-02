ਨਿਰਭਯਾ ਕੇਸ: ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਮੌਤ ਦੇ ਨਵੇਂ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ

ਨਿਰਭਯਾ ਕੇਸ: ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਮੌਤ ਦੇ ਨਵੇਂ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ Posted On February - 18 - 2020 ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 17 ਫਰਵਰੀ

ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪਟਿਆਲਾ ਹਾਊਸ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਰਭਯਾ ਸਮੂਹਿਕ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਤੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾਯਾਫ਼ਤਾ ਚਾਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅੱਜ ਨਵੇਂ ਮੌਤ ਦੇ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਵਧੀਕ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਧਰਮਿੰਦਰ ਰਾਣਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸੱਜਰੇ ਵਾਰੰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ(32), ਪਵਨ ਗੁਪਤਾ (25), ਵਿਨੈ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ(26) ਤੇ ਅਕਸ਼ੈ ਕੁਮਾਰ(31) ਨੂੰ ਹੁਣ 3 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਫ਼ਾਂਸੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਂਜ ਇਹ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੌਤ ਦੇ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 22 ਜਨਵਰੀ ਤੇ ਮਗਰੋਂ 1 ਫਰਵਰੀ ਲਈ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 17 ਜਨਵਰੀ ਤੇ 31 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ‘ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ’ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੌਤ ਦੇ ਸੱਜਰੇ ਵਾਰੰਟ ਨਿਰਭਯਾ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਅਪੀਲਾਂ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਉਧਰ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ’ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਵਕੀਲ ਵਰਿੰਦਾ ਗਰੋਵਰ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗਰੋਵਰ ਦੀ ਥਾਂ ਹੁਣ ਰਵੀ ਕਾਜ਼ੀ ਉਸ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੇਸ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਮੁਜਰਮ ਵਿਨੈ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਹੈ। ਵਿਨੈ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਦੇ ਮੁਵੱਕਿਲ ਦੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਨੈ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਨੈ ਦੀ ਢੁੱਕਵੀਂ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਵਨ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਵੀ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਦਾ ਮੁਵੱਕਿਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅੱਗੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਕਿਊਰੇਟਿਵ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਛੁਕ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾਯਾਫ਼ਤਾ ਚਾਰੋਂ ਮੁਜਰਮਾਂ ’ਚੋਂ ਪਵਨ ਕੋਲ ਹੀ ਕਿਊਰੇਟਿਵ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਬਦਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਉਧਰ ਅਕਸ਼ੈ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਮੁਵੱਕਿਲ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਸੱਜਰੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਖਿੱਚ ਲਈ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ ‘ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਤਰੀਕ ’ਤੇ ਫਾਂਸੀ ਹੋਵੇ’

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੌਤ ਦੇ ਸੱਜਰੇ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਨਿਰਭਯਾ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਆਸ ਜਤਾਈ ਹੈ ਕਿ ਚਾਰੇ ਮੁਜਰਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਫ਼ਾਂਸੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਿਰਭਯਾ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖ਼ੁਸ਼ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਹੁਕਮ (ਮੌਤ ਦੇ ਵਾਰੰਟ) ਆਖਿਰ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਤਰੀਕ (3 ਮਾਰਚ) ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ।’ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਕੋਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਹੋਰ ਬਦਲਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੋ ਵਾਰ ਮੌਤ ਦੇ ਵਾਰੰਟਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ

ਮੁੱਖ ਸਫ਼ਾ Comments Off on ਨਿਰਭਯਾ ਕੇਸ: ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਮੌਤ ਦੇ ਨਵੇਂ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ

Both comments and pings are currently closed.