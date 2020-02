ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਟਾਇਰਾਂ ਥੱਲ੍ਹੇ ਦਰੜ ਰਹੇ ਨੇ ਓਵਰਲੋਡ ਟਿੱਪਰ Posted On February - 11 - 2020 ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਸੰਦਲ

ਦਸੂਹਾ, 10 ਫਰਵਰੀ

ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅਣਢਕੇ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਭਰੇ ਓਵਰਲੋਡ ਟਿੱਪਰਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਿਜਾਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਥਿਤ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਹਿ ’ਤੇ ਟਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਰਹੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਿੱਪਰ ਚਾਲਕਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਇੰਨੇ ਬੁਲੰਦ ਹਨ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਨਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਬੇਖੌਫ਼ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ’ਚ ਨਿਕਲਦੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਟਿੱਪਰ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟਾਂ ਤੇ ਰਿਫਲੈਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਢੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਬਲੱਗਣਾ ਰੋਡ ਰਾਹੀਂ ਮਿੱਟੀ ਢੋਅ ਰਹੇ ਅਣਢੱਕੇ ਓਵਰਲੋਡ ਟਿੱਪਰ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ, ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ-ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਬਲੱਗਣਾ ਰੋਡ ’ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਛੁੱਟੀ ਵੇਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਿੱਪਰਾਂ ਕਾਰਨ ਜਾਮ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਟਿੱਪਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਡਿੱਗਦੀ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਸਿਰਦਰਦੀ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ।

ਵਿਕਾਸ ਮੰਚ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਜਗਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਬੱਬੂ ਘੁੰਮਣ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੰਭਾਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਜੇ ਖੋਸਲਾ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆ ਕਿਹਾ ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੇਲਗਾਮ ਓਵਰਲੋਡ ਟਿੱਪਰਾਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਨਾ ਪਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਥਾਣੇ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰ ਕੇ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨਗੇ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਥਾਣਾ ਦਸੂਹਾ ਦੇ ਐੱਸਐੱਚਓ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਿੱਪਰ ਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ-ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਛੁੱਟੀ ਸਮੇਂ ਟਿੱਪਰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਤਰਪਾਲ ਪਾ ਕੇ ਹੀ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੜਕੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਟਿੱਪਰ ਚਾਲਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਮਾਝਾ-ਦੋਆਬਾ Comments Off on ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਟਾਇਰਾਂ ਥੱਲ੍ਹੇ ਦਰੜ ਰਹੇ ਨੇ ਓਵਰਲੋਡ ਟਿੱਪਰ

Both comments and pings are currently closed.