ਨਿਊ ਫਾਊਂਡਲੈਂਡ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਵੱਲੋਂ ਪੀਯੂ ਦਾ ਦੌਰਾ

ਨਿਊ ਫਾਊਂਡਲੈਂਡ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਵੱਲੋਂ ਪੀਯੂ ਦਾ ਦੌਰਾ Posted On February - 28 - 2020 ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 27 ਫਰਵਰੀ

ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਨਿਊ ਫਾਊਂਡਲੈਂਡ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਂਪਸ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਮਿਸ ਸੋਂਜਾ ਕਨੂਟਸਨ ਅਤੇ ਡਾ. ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਚੀਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਫਾਊਂਡਲੈਂਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਅਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰੇ ਦਾ ਮਕਸਦ ਦੋਵੇਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜਚੋਲ ਕਰਕੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਖੋਜ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੋਂਜਾ ਕਨੂਟਸਨ ਨੇ ਅੰਡਰ ਗਰੈਜੂਏਟ, ਪੋਸਟ ਗਰੈਜੂਏਟ, ਡਾਕਟਰੇਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਅਤੇ ਫੈਕਲਟੀ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਫੰਡਿਗ ਸਕੀਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੀ.ਐਚ.ਡੀ. ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਕੋ-ਫੰਡਿਡ ਅਤੇ ਕੋ-ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਡ ਮਾਡਲ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਖੋਜ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ’ਵਰਸਿਟੀ ਤੇ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਦਸਤਖ਼ਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਡੀਨ ਰਿਸਰਚ ਪ੍ਰੋ. ਆਰ.ਕੇ. ਸਿੰਗਲਾ, ਡੀਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਪ੍ਰੋ. ਨੰਦਿਤਾ ਸਿੰਘ, ਡੀਨ ਫੈਕਲਟੀ ਆਫ਼ ਸਾਇੰਸ ਪ੍ਰੋ. ਰਜਤ ਸੰਧੀਰ, ਡਾ. ਪਰਵੀਨ ਗੋਇਲ, , ਯੂ.ਆਈ.ਈ.ਟੀ. ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪ੍ਰੋ. ਸਵਿਤਾ ਗੁਪਤਾ ਤੇ ਹੋਰ ਮਾਹਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ Comments Off on ਨਿਊ ਫਾਊਂਡਲੈਂਡ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਵੱਲੋਂ ਪੀਯੂ ਦਾ ਦੌਰਾ

