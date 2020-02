ਨਾਜ਼ਮ ਖਾਂ ਦਾ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਪਹੁੰਚਣ ’ਤੇ ਸਵਾਗਤ

ਨਾਜ਼ਮ ਖਾਂ ਦਾ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਪਹੁੰਚਣ ’ਤੇ ਸਵਾਗਤ Posted On February - 6 - 2020 ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ

ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ, 5 ਫਰਵਰੀ

ਇ ਪੰਜਾਬੀ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ’ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ‘ਸਾ-ਰੇ-ਗਾ-ਮਾ-ਪਾ’ ਵਿੱਚ ਸਿਖ਼ਰਲੇ 10 ਪ੍ਰਤੀਭਾਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਦੇ ਜੰਮਪਲ ਨਾਜ਼ਮ ਖਾਨ ਦਾ ਅੱਜ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਪੁੱਜਣ ’ਤੇ ਭਰਵਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਪਹੁੰਚਣ ’ਤੇ ਨਾਜ਼ਮ ਖਾਨ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਹਾਰ ਪਾ ਕੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਢੋਲ ਦੀ ਥਾਪ ’ਤੇ ਨਾਜ਼ਮ ਖਾਨ ਨੂੰ ਘਰ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਐੱਸ ਨਾਜ਼ਮ ਖਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਗੀਤ ਉਸ ਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸਤਾਦ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਗੀ ਦੇ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਦਕਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮਿਹਨਤ, ਦੋਸਤਾਂ-ਮਿੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੌਸਲਾ-ਅਫ਼ਜ਼ਾਈ ਅਤੇ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਨਾਜ਼ਮ ਖਾਨ ਨੂੰ ਲੋਕ ਜਾਨਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ‘ਸਾ-ਰੇ-ਗਾ-ਮਾ-ਪਾ’ ਹਰ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਅਤੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਸਿਖ਼ਰਲੇ ਦਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ ਤੇ ਜੈਜ਼ੀ ਬੀ ਦੀ ਟੀਮ ਜਿਗਰੀ ਜੈਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਗੋਲਡਨ ਚੇਅਰ ਅਤੇ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਣ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ ਹੈ।

