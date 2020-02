ਨਾਰਵੇ ’ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਪੰਜਾਬਣ ਦਾ ਸਨਮਾਨ Posted On February - 17 - 2020 ਜਗਜੀਤ ਕੁਮਾਰ

ਖਮਾਣੋ, 16 ਫਰਵਰੀ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਕਾਲੇਮਾਜਰਾ ਦੇ ਜੰਮਪਲ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਨਾਰਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਐੱਨਆਰਆਈ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀ ਨਰਸਰੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਫਰਨੀਚਰ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਪੰਦਰਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਕਦ ਰਾਸ਼ੀ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਮੈਡਮ ਮੋਨਿਕਾ ਅਤੇ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐੱਨਆਰਆਈ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਮਾਸਟਰ ਧਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਦਕਾ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਣ ਦਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਹਿਦ ਵੀ ਲਿਆ। ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਰਹਿਲ ਨੇ ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਹਿਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਰਹਿਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਬੇਟੀ ਲਵਲੀਨ ਰਹਿਲ, ਜੋ ਕਿ ਨਾਰਵੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਹੈ, ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮਾਣ ਵਜੋਂ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਤਵੰਤਿਆਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੁੰਦਿਆ ਲਵਲੀਨ ਰਹਿਲ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੁੜ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਤਿ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਸਕੂਲ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਰਹਿਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ ਐੱਨਆਰਆਈ ਰਹਿਲ ਪਰਿਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਜੱਦੀ ਘਰ ਪੰਚਾਇਤ ਘਰ ਅਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਹਲੀ ਥਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਰਪੰਚ ਸਤਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੁਦਾਗਰ ਸਿੰਘ, ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਚ, ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ, ਨੰਬਰਦਾਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਿ੍ਰਥੀ, ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਸਾਬਕਾ ਪੰਚ ਸਮੇਤ ਪਤਵੰਤੇ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਲੁਧਿਆਣਾ

