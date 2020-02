ਨਾਟਕ ‘ਸੰਮਾਂ ਵਾਲੀ ਡਾਂਗ’ ਖੇਡਿਆ Posted On February - 22 - 2020 ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਂਤ

ਲੰਬੀ, 21 ਫਰਵਰੀ

ਸੀਜੀਐੱਮ ਕਾਲਜ ਤੇ ਸਕੂਲ ਮੋਹਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲਾਨਾ ਸਮਾਗਮ ਨਾਲ ਕਾਮਰੇਡ ਗੁਰਮੀਤ ਮੋਹਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਮਰੇਡ ਸਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਸਾਬਕਾ ਸਰੰਪਚ ਮੋਹਲਾਂ ਦਾ ਯਾਦਗਾਰੀ ਸਮਾਗਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਬਾਠ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਡਾ. ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਦੀ ਟੀਮ ਅਦਾਕਾਰ ਮੰਚ ਮੋਹਾਲੀ ਵਜੋਂ ਨਾਟਕ ‘ਸੰਮਾਂ ਵਾਲੀ ਡਾਂਗ’ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ। ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ‘ਜਫਰਨਾਮਾ’ ’ਤੇ ਕੋਰੀਓਗਾਫੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਪੁੱਜੇ ਪ੍ਰੋ. ਰਵਿੰਦਰ ਨਾਥ ਸ਼ਰਮਾ ਮੈਂਬਰ ਸੈਨਟ ਅਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਉਪਰਾਲਾ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਕਲਾਜ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੱਤਪਾਲ ਮੋਹਲਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ‘ਨਾ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਨਾ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ’ ਦਾ ਸਲੋਗਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਕਨਵੀਨਰ ਹਰਮਨ ਸੰਧੂ ਕੈਨੇਡਾ, ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਠ, ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੰਧੂ ਤੇ ਜਰਮਨਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ।

