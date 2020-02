ਨਾਟਕਾਂ ਤੇ ਕੋਰਿਓਗ੍ਰਾਫ਼ੀ ਰਾਹੀਂ ਜਾਗਣ ਦਾ ਹੋਕਾ Posted On February - 10 - 2020 ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ

ਦੋਦਾ, 9 ਫਰਵਰੀ ਬਾਬਾ ਲੰਗਰ ਸਿੰਘ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ ਹਰੀਕੇ ਕਲਾਂ, ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਨਗਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਛੇਵਾਂ ਸਾਹਿਤਕ ਮੇਲਾ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਲਾਕੇ ਭਰ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਤ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ।

ਮੇਲੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਮੂਹ ਕਲੱਬ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਨਹਿਰੂ ਯੁਵਕਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੋਆਡੀਨੇਟਰ ਕੋਮਲ ਨਿਗਮ ਨੇ ਸ਼ਮਾਂ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਹਰਪਾਲ ਪੰਨੂੰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੇ ਜੀਵਨ ’ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ ਵੱਲੋਂ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਔਗਣ ਨੰਗੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਮਿੰਟੂ ਗੁਰੂਸਰੀਏ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕੁਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਗਹਿਰੀ ਚਿੰਤਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਕਿਰਤੀ ਕਲਾਕਾਰ ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀਦਾ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਅਤੇ ਗੀਤਾਂ ਰਾਹੀ ਜਿਥੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਉਥੇ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਖੁੰਬ ਠੱਪੀ ਕੀਤੀ। ਕਲਾਕਾਰ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਬਰਾੜ, ਕਾਕਾ ਕੌਣੀ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਚਾਹਲ, ਗਿੱਲ ਰੌਤਾ, ਮਾਧੋ ਝੰਡੀਆ, ਕਵਿੱਤਰੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੀਤ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੇਘਰਾਜ ਰੱਲਾ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਨਾਟਕ ‘ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਵਿਚਾਰ’ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀਏਏ ਅਤੇ ਐੱਨਆਰਸੀ ’ਤੇ ਚੋਟ ਕਰਦੀਆਂ ਕੋਰੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ। ਮਿੱਠੂ ਸਿੰਘ ਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਦੀਆਂ ਸੈਂਚੀਆਂ ਕਲੱਬ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਲਈ ਭੇਟ ਕੀਤੀਆਂ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਟਡੀ ਸਰਕਲ, ਸੰਘੇੜਾ ਬ੍ਰਦਰਜ ਵੱਲੋਂ ਪੁਸਤਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਅਤੇ ਹਰਮੀਤ ਆਰਟਿਸਟ, ਪ੍ਰੀਤ ਭਗਵਾਨ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਵੱਲੋਂ ਚਿੱਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋਪ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ।

ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਘਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਾਰਵੀਂ ਜਮਾਤੇ ਦੇ ਹੋਣਹਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਜੀਫੇ ਲਈ ਨਗਦ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਦਿਆਂ ਲੋੜਵੰਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਮਦਦ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਸਟੇਜ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਡਾ. ਦਵਿੰਦਰ ਸੈਫੀ ਨੇ ਬਾਖੂਬੀ ਨਿਭਾਈ। ਕਲੱਬ ਟੀਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਹ ਆਏ ਬੁਲਾਰਿਆਂ, ਕਲਾਕਾਰਾਂ, ਗੀਤਕਾਰਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਚਿੰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸ਼ਾ ਪੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਆ।

ਮਾਲਵਾ Comments Off on ਨਾਟਕਾਂ ਤੇ ਕੋਰਿਓਗ੍ਰਾਫ਼ੀ ਰਾਹੀਂ ਜਾਗਣ ਦਾ ਹੋਕਾ

Both comments and pings are currently closed.