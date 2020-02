ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੇ ਸੁਆਂ ਨਦੀ ਦਾ ਅਸਲ ਰੂਪ ਵਿਗਾੜਿਆ

ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੇ ਸੁਆਂ ਨਦੀ ਦਾ ਅਸਲ ਰੂਪ ਵਿਗਾੜਿਆ Posted On February - 28 - 2020 ਬਲਵਿੰਦਰ ਰੈਤ

ਨੂਰਪੁਰ ਬੇਦੀ, 27 ਫਰਵਰੀ

ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੀ ਸੁਆਂ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਸਥਿਤ ਸਟੋਨ ਕਰੱਸ਼ਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦਾ ਅਸਲ ਰੂਪ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਖਣਨ ਮਾਫੀਏ ਨੇ ਸੁਆਂ ਨਦੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਾਫੀਆ ਵੱਲੋਂ ਨਦੀ ਵਿੱਚ 50 ਤੋਂ 80 ਫੁੱਟ ਡੂੰਘੇ ਖੱਡੇ ਪੁੱਟੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਸੁਆੜਾ, ਸੈਂਸੋਵਾਲ, ਐਲਗਰਾਂ, ਪਲਾਟਾ, ਖੇੜਾ ਕਲਮੋਟ, ਨਾਨਗਰਾਂ, ਸੈਦਪੁਰ, ਬੇਈਹਾਰਾ, ਗੋਬਿੰਦਪੁਰ ਬੇਲਾ ਆਦਿ ਦੀ ਹੱਦਬਸਤ ਵਾਲੀ ਇਸ ਨਦੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੈਵੀ ਪੋਕਲੈਨ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ ਖੁਦਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਦੀ ’ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਬਗੈਰ ਆਰਜ਼ੀ ਪੁਲ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਸ ਉਪਰੋਂ ਟਿੱਪਰ ਲੰਘਾ ਕੇ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਸਟੋਨ ਕਰੱਸ਼ਰਾਂ ’ਤੇ ਸੁਟਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਰਾਤ ਨੂੰ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਤੜਕਸਾਰ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਚਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਖਣਨ ਕਾਰਨ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਮਾਫੀਆ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖਣਨ ਮਾਫੀਏ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤੇ ਟਿੱਪਰ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜੇਕਰ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਖਣਨ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾਈ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਕਾਫੀ ਡੂੰਘਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿੰਡ ’ਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੁੰਡਾ ਟੈਕਸ, ਜੋ ਕਰੱਸ਼ਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਭਰੋਸਾ

ਐੱਸਡੀਐੱਮ (ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ) ਕਨੂੰ ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੁਆਂ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਦੀ ਕਿਨਾਰੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੀ ਹੱਦਬਸਤ ਵਿੱਚ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਕੇ ਪੁਲੀਸ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਪੰਜਾਬ

