ਨਾਜਾਇਜ਼ ਖਣਨ: ਜੇਸੀਬੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀ ਜ਼ਬਤ

ਨਾਜਾਇਜ਼ ਖਣਨ: ਜੇਸੀਬੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀ ਜ਼ਬਤ Posted On February - 7 - 2020 ਅਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ

ਬੱਸੀ ਪਠਾਣਾ, 6 ਫਰਵਰੀ

ਡਿਪਟੀ ਕਮੀਸ਼ਨਰ ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੌਰ ਗਿੱਲ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੂਸਾਰ ਅੱਜ ਬਸੀ ਪਠਾਣਾਂ ਦੇ ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਪਵਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਖਣਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋ ਜੇਸੀਬੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਸਣੇ ਟਰੈਕਟਰ ਟਾਰਲੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਬਸੀ ਪਠਾਣਾਂ ਸੱਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੇਠ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡ ਪਵਾਲਾ ਵਿਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਖਣਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਪਵਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਅਰਜੁਨ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਥਾਣਾ ਮੁਖੀ ਵੜਾਲੀ ਅੱਲਾ ਸਿੰਘ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨਵਦੀਪ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਪਿੰਡ ਪਵਾਲਾ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਖਣਨ ਸਬੰਧੀ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਪਵਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਪਿੰਡ ਪਵਾਲਾ ਵਿਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਖਣਨ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਖਣਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀਆਂ ਦੋ ਜੇਸੀਬੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਟਰੈਕੱਟਰ ਟਰਾਲੀ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਛੱੜ ਕੇ ਫ਼ਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਪਵਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਖਣਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਪਵਾਲਾ ਵਿਚ ਇਹ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਖਣਨ ਬਹੁਤ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਪਵੇ, ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਚੁਸਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ। ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਫਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਜ਼ਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ।

