ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ: ਬਰਨਾਲਾ ਵਿੱਚ ਗਰਜਿਆ ਜਨਤਕ ਰੋਹ
ਪਰਸ਼ੋਤਮ ਬੱਲੀ

ਬਰਨਾਲਾ, 24 ਫਰਵਰੀ

ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹੱਕਾਂ ‘ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ਸੀਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸਥਾਨਕ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੋਹ ਭਰਪੂਰ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਦਰ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਡੀ.ਸੀ.ਦਫ਼ਤਰ ਪੁੱਜਕੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋਇਆ । ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਮਰੇਡ ਅਮੋਲਕ ਸਿੰਘ, ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਉਪਲੀ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੋਦੀ-ਸ਼ਾਹ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰੀ ਸੰਭਾਲਦਿਆਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਰੰਗ ਵਿਖਾਉਣੇ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਫ਼ੌਜੀ ਬੂਟਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਤੇ 35ਏ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾ ਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ‘ਤੇ ਕੁਹਾੜਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਉਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਊਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਤੇ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਤਾੜਿਆ। ਇਸੇ ਲੜੀ ਵਿਚ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਕੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲੈਣ ਦੇ ਹੱਕ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਉਭਰਿਆ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਤੋਂ ਲੋਕ ਰੋਹ ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ 300 ਕੇਂਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਫੈਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਅਗਲੇਰੀ ਕਤਾਰ ਵਿਚ ਡਟ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਵੀ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ, ਮਾਨਸਾ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਭਰ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਸੀ.ਏ.ਏ., ਐੱਨ.ਸੀ.ਆਰ. ਤੇ ਐੱਨ.ਪੀ.ਆਰ. ਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ੂਲ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੇ ਫ਼ਿਰਕੂ ਹੱਲੇ ਨੂੰ ਪਛਾੜਨ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ ਹਨ। ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਰੂਪ ਸਿੰਘ ਛੰਨਾਂ, ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ ਨੈਣੇਵਾਲ, ਜਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਹਰਦਾਸਪੁਰਾ ਤੇ ਦਿਲਦਾਰ ਖਾਂ ਆਦਿ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਇਕੱਠ ਦੌਰਾਨ 8 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਔਰਤ ਦਿਵਸ ਦਿਹਾੜਾ, ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਵਿਚ ਮਨਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ।

